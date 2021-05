Lennestadt soll grün, nachhaltig und digital werden

Lennestadt. So soll Lennestadt 2030 aussehen: Die Ergebnisse des Projekts sollen nun nach „Sauerländer Art“ umgesetzt werden.

Lennestadt soll grüner und smarter werden. An diesem Leitbild will sich die Stadt bis 2030 orientieren und das in möglichst allen Bereichen. Es ist zugleich die Erkenntnis aus dem Projekt 2030, das mit der Auflage einer brandneuen Broschüre zwar jetzt offiziell abgeschlossen wurde, die Ziele sollen aber weiter verfolgt werden.

Als die Stadt zusammen mit Prof. Dr. Rainer Zimmermann von der Fachhochschule Düsseldorf und der Marketingfirma nexd vor drei Jahren das Projekt startete, fanden die Zukunftsvisionen der Experten, verpackt in hippige Begriffe wie Green Gold, Smart City und Social Club nur mäßige Akzeptanz, auch beim heutigen Bürgermeister Tobias Puspas nicht. „Viele, vor allem Ältere, haben damals gefragt, was ist das? Aber ich habe erkannt, dass die Frage, wo wollen wir in 2030 stehen, wichtig ist.“

Aus den vielen Kommentaren und Vorschlägen, die im Rahmen des Projekts, zu dem auch eine Bürgerbefragung gehörte, im Rathaus ankamen, leitet der Bürgermeister einen klaren Auftrag für die Stadtverwaltung ab: „Lennestadt soll nachhaltiger, grüner und digitaler werden.“ Das sei der Zukunftsplan für Lennestadt.

Rathausvorplatz soll Park werden

Die Kritik sei am Anfang groß gewesen, sagt auch Bereichsleiter Martin Steinberg. Aber autonomer Verkehr, Co-Working-Spaces oder die E-Mobilität seien damals noch recht neu gewesen, heute seien es bereits gängige Begriffe. Fachbereichsleiter Thomas Meier: „Wir haben versucht, die Leute mitzunehmen.“ Jetzt, so der Bürgermeister, gehe es darum, die guten Ideen und Vorschläge aus dem Projekt „sauerländisch zu übersetzen“. So soll die Steinwüste Thomas-Morus-Platz vor dem Rathaus entsiegelt und in einen funktionalen Park umgewandelt werden. Der Bereich Bauplanung werde Bauherren bei Fassasden- und Dachbegrünung beraten, und so weiter. In allen Bereichen soll der ökologische und digitale Fußabdruck sichtbar werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe