Die Sparda-Bank-Filiale in Lennestadt wird am 26. Juni endgültig geschlossen.

Bank Lennestadt: Sparda-Bank schließt Filiale in diesem Sommer

Lennestadt. Die Sparda-Bank zieht sich aus Lennestadt zurück. Die Filiale in Altenhundem schließt im kommenden Monat. Welche Alternativen Kunden jetzt haben.

Die Filiale der Sparda-Bank in Lennestadt wird zum 26. Juni endgültig schließen. Das kündigte die Bank am Montag an, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr eine Anpassung ihrer Filialstruktur beschlossen hatte.

Der Hintergrund: Immer weniger Kunden besuchen für ihre alltäglichen Bankgeschäfte eine Filiale, sondern bevorzugen dafür digitale und mobile Lösungen. Kunden aus dem Kreis Olpe können auf die Standorte in Siegen und Lüdenscheid ausweichen, erklärt Filialleiter Lars Jeschke: „Zur Bargeldversorgung nutzen Sie zum Beispiel die Auszahlung beim Einkauf in Supermärkten wie Netto, Lidl und dm. Um Ihre individuellen Anliegen kümmern wir uns auch weiterhin gerne persönlich am Telefon. Darüber hinaus bieten wir Ihnen vermehrt zeitgemäße digitale Lösungen wie zum Beispiel die Videoberatung an.“

Beratungstermine nach Corona-Pause

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte die Sparda-Bank West ihre Filialen zum Schutz ihrer Kunden und Mitarbeiter im März geschlossen. Seit Montag finden in der Filiale in Lennestadt (Am Rathaus 3) wieder Beratungstermine statt – allerdings nur nach vorheriger Vereinbarung.

„Wir freuen uns sehr, unseren Kunden dieses Angebot wieder bieten zu können“, erklärt Filialleiter Lars Jeschke. „Natürlich bitten wir alle, weiterhin empfohlene Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wie das Abstandhalten zu beherzigen.“ In allen Filialen der Sparda-Bank West gilt die Pflicht bzw. das Gebot zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske. Darüber hinaus beugt die Sparda-Bank West mit eigenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wie Mundschutz oder Desinfektionsmittel vor, um Kunden und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.