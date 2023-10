Lennestadt: Stadtschützenball beendet diesjährige Festsaison

Zum letzten Mal in diesem Jahr trafen sich die Schützen, Majestäten und Vorstände zum Stadtschützenball der Stadt Lennestadt in Elspe.

Elspe. Die Elsper Schützen richteten das Fest aus. Im nächsten Jahr geht es ein Dorf weiter – ein ungewöhnlicher Staffelstab wurde weitergereicht.

Die Schützen aus Lennestadt feierte am Samstag mit ihrem Stadtschützenball den Abschluss der diesjährigen Schützenfestsaison. Passend zum Jubiläum durfte der Schützenverein Elspe dieses Ereignis ausrichten.

+++ Hier die Bildergalerie zum großen Lennestädter Stadtschützenball +++

14 Vereine folgten der Einladung und verbrachten nochmals einen Abend zusammen in der Schützengemeinschaft. Bei zünftiger Blasmusik und kühlen Getränken wurde ausgiebig gefeiert. Der nächste Stadtschützenball wird in Grevenbrück stattfinden. Die symbolische Staffelstabübergabe erfolgte in Form einer großen Bierflasche an den Nachbarverein.

