Lennestadt startet Festwoche gegen den Corona-Blues

Lennestadt. Optimistisch nach vorn blicken, das ist die Botschaft des Stadtmarketings Lennestadt. Der Verein hat gleich mehrere Veranstaltungen geplant.

Der Stadtmarketingverein macht Lust auf Frühling und mehr. Am 16. April soll sich die ganze Stadt bei der Aktion „Lennestadt blüht“ in ein kleines Blumenmeer verwandeln, im Sommer wird Corono-konform Stadtfest gefeiert und im Herbst gibt es eine Neuauflage von „Lennestadt leuchtet“. Mehr noch: Mit der neuen „Geimpften Schatzkarte“ will der Verein den Einzelhandel unterstützen.

„Wir wollen ein positives Signal geben“, erklärt Steffen Baumhoff, Chef des Stadtmarketing-Vereins. Heißt: Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern optimistisch nach vorn blicken. Um dem Handel unter die Arme zu greifen, gibt es ab Montag, 22. März, die „Geimpfte Geschenk-Schatzkarte“ für 50 Euro mit 60 Euro Guthaben. Die fehlenden 10 Euro sponsert der Verein nebst Sparkasse ALK und Volksbank Bigge-Lenne. Die Karte ist limitiert und die Aktion soll die Solidarität mit dem Handel bekunden. „Deshalb wünschen wir uns eine schnelle Einlösung der Karten, damit das Geld schnell im Handel ankommt“, so Baumhoff.

Keiner weiß, wie die Coronalage Mitte April aussieht. Aber klar ist, dass die ersten Frühlingsblumen erwachen, besonders bei der Aktion „Lennestadt blüht“ am dritten Aprilwochenende. An bekannten Punkten im Stadtgebiet sollen Blumen u. a. sprießen, dazu gibt es stimmungsvolle Live-Musik sowie Pflanz- und Give-away-Aktionen, doppelte Bonuspunkte für die Schatzkarte und am Freitagabend als besonderes Highlight Late-Night-Shopping“.

Stadtfest Mitte August

Darf man im August wieder Stadtfest feiern? Die Stadt hat die Frage schon beantwortet. Am 14. und 15. August gibt es auf zwei (statt sonst vier) Bühnen Live-Musik beim Stadtfest 2021 (u.a. Kölsch Connection, Sharks Zentury XX, Bon Jovi Tribute Band) – natürlich in der dann zulässigen Art und Weise. Baumhoff: „Auf dem Marktplatz werden sicher keine 2000 Leute rocken wie sonst.“ Am Sonntag soll ab 13 Uhr verkaufsoffen sein.

Die Bühne am Rathaus soll in der darauffolgenden Woche stehen bleiben, denn an das Festwochenende soll sich direkt eine Art Kulturwoche anschließen.

Höhepunkte sind neben einem Open-Air-Seniorennachmittag ein Kammermusikalisches Konzert und am Samstag, 21. und 22. August, die Uraufführung der Operette „Im weißen Rössl“, die die Sängerin, Chorleiterin und Choreographin Christa Maria-Jürgens zusammen mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasium der Stadt Lennestadt in Szene setzt. „Wir werden eine Woche lang Leben vor dem Rathaus haben“, sagt Steffen Baumhoff. Keine Frage: Das Programm ist ein großer Schritt in Richtung Normalität, die sich alle Lennestädter so sehr wünschen. „Wir sind der Überzeugung, dass genug Pessimismus verbreitet wird“, sagt auch Bürgermeister Puspas. Und: Natürlich werde man sich bei allen Veranstaltungen an die dann geltenden Corona-Regeln halten und auch ggf. absagen. Vom 22. bis 24. Oktober schließlich soll Lennestadt wie im vergangenen Jahr mit vielen illuminierten Gebäuden leuchten – und sollte Corona dann endlich besiegt sein – vielleicht sogar strahlen.