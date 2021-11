Lennestadt: Staubsauger-Automat an Tankstelle aufgebrochen

An einer Tankstelle in Lennestadt ist ein Staubsaugerautomat aufgebrochen worden.

Lennestadt. Aufbruch-Serie an Tankstellen in Lennestadt: Nach einem Waschautomaten in Meggen war nun ein Staubsauger-Automat in Altenhundem das Ziel.

Wieder ist in Lennestadt ein Automat auf einem Tankstellengelände aufgebrochen worden. Dieses Mal hatten es die Täter in der Nacht zu Montag gegen 1.50 Uhr auf einen Staubsaugerautomaten an der Hagener Straße in Altenhundem abgesehen. Sie entwendeten einen geringen Bargeld-Betrag. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Bei der Tat wurden die Unbekannten mit einer Videokamera aufgezeichnet. Bei dem ersten Täter soll es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren gehandelt haben. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke mit Kapuze, Handschuhe, dunkle Schuhe und eine schwarze Mütze. Der zweite Täter, ebenfalls ein Mann, soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und humpeln. Er trug eine blaue Jeans, eine grüne Jacke, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Umhängetasche.

Erst am Sonntag war gegen 6 Uhr in der Früh an einer Tankstelle an der Meggener Straße in Meggen ein Waschautomat aufgeborchen worden. Auch in dem Fall konnten die Täter Bargeld erbeuten.

Hinweise nimmt die Polizei in beiden Fällen unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

