Lennestadt: Straße Habbecke ist jetzt ein richtiger Ort

Habbecke. Ein Novum: Die Verbindungsstraße zwischen Oberelspe und Halberbracht wurde zum Ort hochgestuft um Raser auszubremsen.

Die Stadt Lennestadt hat Zuwachs bekommen, seit letzter Woche gibt es im Stadtgebiet eine Ortschaft mehr: Habbecke, gelegen an der Verbindungsstraße von Oberelspe über Ernestus und Weißenstein nach Halberbracht. Am Freitag stellte der Bauhof der Stadt im Auftrag von Bürgermeister Tobias Puspas die entsprechenden gelben Ortsschilder auf und besiegelte damit quasi die Beförderung von einer Straße zu einem richtigen Ort.

Wer jetzt glaubt, es handele sich hier um einen Schildbürgerstreich oder gar eine karnevalistisch motivierte Aktion am Karnevals-Wochenende, der irrt. Eigentlich gibt es sogar zwei Hintergründe für die Aktion, erklärt Andreas Schmidt, früher Oberelsper, jetzt Habbecker Bürger. Als die Stadt zum 50-jährigen Bestehen in 2019 Publikationen und Flyer mit allen Ortschaften drucken ließ, fehlte der Name Habbecke.

Das wurmte Andreas Schmidt und er fragte nach. Offizielle Begründung aus dem Rathaus: Als Orte gelten nur Ortslagen mit gelben oder zumindest grünen Ortsbezeichnungen. Habbecke hatte weder noch, aber andere, offiziell anerkannte Ortslagen in der Stadt auch nicht, fand Schmidt heraus: „Ernestus, ein Haus, kein Ortsschild; Weißenstein, fünf Häuser, kein Ortsschild, sogar Haus Hilmeke, ein Hotel, werden als Orte gezählt und wir nicht?“ Im Vergleich zu diesen Weilern, die es alle auf die Jubiläumsflyer geschafft hatten, ist Habbecke mit 15 Häusern ja ein Riesendorf. Mit dem Ende des Jubiläumsjahrs geriet das Thema aber wieder in den Hintergrund.

Raserei gefährdet spielende Kinder

Bis vor einem halben Jahr eine Familie, die in der Habbecke ein Haus gekauft hatte, mit ihren Kindern bei Bürgermeister Puspas im Rathaus auftauchte, um auf die Raserei in der Straße aufmerksam zu machen. „Sie haben erzählt, dass es immer wieder gefährliche Situationen gibt, weil dort zu schnell gefahren wird, besonders für die Kinder“, so der Bürgermeister. Der Weg ist die schnellste Verbindung von Halberbracht nach Oberelspe und werde von Einheimischen und Ortskundigen, aber auch von Paketdienstleistern gern genutzt.

Zwar gibt es dort 30-km/h-Schilder, aber erstens werden diese oft ignoriert und es gibt auch keine rechtliche Grundlage für eine 30er-Zone außerhalb geschlossener Ortschaften. Die Stadt suchte nach einer pragmatischen Lösung des Problems und wurde fündig. Puspas: „Die einfachste Lösung: Wir machen aus Habbecke eine echte Ortschaft, die gelbe Ortsschilder bekommt.“ Denn in einer geschlossenen Ortschaft kann auch eine 30er Zone eingerichtet werden und zwar „auf einer rechtlichen, sauberen Grundlage“, erklärt Puspas. Die Umwandlung in eine eigene Ortschaft habe ansonsten für die Bürgerinnen und Bürger keine negativen Auswirkungen, zum Beispiel bei Straßenbaubeiträgen etc. Andreas Schmidt: „Der Bürgermeister hat gesagt, für uns ist das alles kostenneutral.“

Inoffizielle Einweihung

Die Habbecker und auch der Bürgermeister hoffen nun, dass die Schilder auch die erhoffte Wirkung haben. Bürgermeister Puspas: „Die Autofahrer merken nun hoffentlich: Ich fahre hier nicht einfach an irgendwelchen Häusern im Außenbereich vorbei, sondern ich fahre hier wirklich in eine Ortschaft hinein.“

Die Bewohner freuen sich riesig über die Aufwertung ihres Ortes und die Initiative. Angeblich sollen die Schilder am Wochenende inoffiziell eingeweiht worden sein. Jedenfalls kursierte eine Einladung in der Dorf-WhatsApp-Gruppe: „Wir trinken heute die Schilder fest.“

Bisher gehörte die Habbecke zumindest gefühlt zu Oberelspe, auch wenn die Straße bisher nicht innerhalb der Ortsschilder lag. Somit hat Oberelspe (760 Einwohner) seit Freitag 54 Einwohner weniger. Andreas Schmidt, inoffizieller „Habbecker Bürgermeister“ betont, dass sich die Oberelsper keine Sorgen machen brauchen. Habbecke werde weder einen eigenen Schützenverein noch ein eigenes Tambourcorps gründen, sondern dem „Bruderort“ weiterhin wohlgesonnen und verbunden bleiben.