Lennestadt: Täter brechen in Schule ein und entwenden Geld

Meggen. Die Polizei sucht nach den Tätern, die aus der Sekundarschule in Meggen Münzgeld aus dem Getränkeautomaten und eine Geldkassette gestohlen haben.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 15.40 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, in das Schulgebäude der Sekundarschule Hundem-Lenne in der Straße „Auf’m Ohl“ in Meggen eingebrochen. Das teilt die Polizei im Kreis Olpe mit.

+++ Lesen Sie auch: Kreis Olpe: Corona-Ausbruch trotz Impfung in Elben +++

Die Täter versuchten zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln, was allerdings nicht gelang. Daraufhin verschafften sie sich auf unbekannte Art und Weise Zugang durch einen Seiteneingang in das Gebäude. Dort entwendeten sie aus einem Getränkeautomaten Münzgeld sowie aus einem weiteren Raum eine Geldkassette mit Bargeld. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden an den Türen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe