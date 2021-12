Lennestadt: Täter brechen mit Axt in Bankfiliale ein

Lennestadt. Unbekannte sind am Wochenende mit einer Axt in eine Bankfiliale in Grevenbrück eingebrochen. Der Raum ist videoüberwacht.

In der Nacht von Samstag, 11. Dezember, 23 Uhr, auf Sonntag, 12. Dezember, 1.30 Uhr, sind zwei bislang unbekannte Täter in ein Geldinstitut in der Kölner Straße in Grevenbrück eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten sie zunächst ein anliegendes Versicherungsbüro.

Anschließend schlugen sie mit Äxten ein Loch in die Wand und gelangen so in das angrenzende Gebäude der Bankfiliale. Dort entwenden sie einen hohen Geldbetrag aus zwei Geldautomaten. Der Raum, in dem sich die Geldautomaten befinden, ist videoüberwacht. Die Aufnahmen sicherte die Polizei. Zudem übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand zudem hoher Sachschaden am Gebäude.

Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

