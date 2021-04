Lennestadt: Tambourcorps Oberelspe wird 100 Jahre alt

Oberelspe. An Ende des Monats April besteht das Tambourcorps Oberelspe seit 100 Jahren. Groß gefeiert wird aber erst im nächsten Jahr.

Als Andreas Schmidt im Januar 2017 zum neuen Vorsitzenden des Tambourcorps Oberelspe gewählt wurde, kündigte er eine „Geburtstagsfeier in grün-weiß“ zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2021 an. Für das berauschende Jubiläumsjahr wurde ein zweitägiges Programm abgestimmt, Gastvereine bzw. befreundete Vereine angeschrieben, die Detailplanung gestartet. Die Covid-19 Pandemie machte allen Planungen und Vorbereitungen einen Strich durch die Rechnung. Der Verein entschied sich deshalb bereits im November die Veranstaltung um ein Jahr, auf den 30. April und 1. Mai 2022, zu verschieben - eine Entscheidung mit Weitblick.

Zweite Pandemie in 100 Jahren

Wer sich mit der Geschichte beschäftigt findet zwischen heute und dem Gründungsjahr 1921 erstaunliche Parallelen. In drei Wellen erstreckte sich die damals als Pandemie hochgestufte „Spanische Grippe“ von 1918-1920, mit weltweit geschätzt mehr als 50 Millionen Verstorbenen. Nichtsdestotrotz oder gerade wegen des Elends in dieser Zeit fanden sich im November 1921 14 junge Männer zusammen und gründeten das Tambourkorps Oberelspe. Unter großen Opfern – hieß es – wurden von Seiten der Gründungsmitglieder die ersten Instrumente angeschafft. Durch Haussammlungen konnten zwei Jahre später auch bereits die ersten Kopfbedeckungen und Schwalben für die Uniformjacken angeschafft werden. Somit konnten die Vereinsmitglieder auch nach außen ihre Vereinszugehörigkeit zeigen. Nach dem 2. Weltkrieg fanden sich leider nur noch sechs aktive Mitglieder wieder in der Heimat wieder. Zusammen mit einigen Oedinger Spielleuten konnte jedoch schon 1949 der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

Historische Aufnahme aus den ersten Jahren, damals noch mit Fliege und Hut. Foto: Tambourcorps

Wie in jedem Verein gab es im Laufe der Jahre ein stetes „Auf und Ab“. In den 80er und 90er Jahren verzeichnete der Verein mit über 60 Aktiven die erfolgreichsten Jahre seiner Vereinsgeschichte. „Nicht nur personell, auch musikalisch konnten wir uns in den Jahren unter dem Vorsitz von Franz Josef Eickhoff und der Stabführung von Karl Krengel auch weit über die Grenzen der Stadt einen Namen machen“, so Andreas Schmidt. Heute verfügt der Verein über 28 aktive Mitglieder sowie acht Jugendliche in Ausbildung.

Leider musste das Vereinsleben im vergangenen Jahr – bis heute – bedingt durch die weiterhin sehr hohen Inzidenzzahlen und den damit verbundenen Kontaktsperren nahezu auf „null“ heruntergefahren werden. Von daher hoffen alle aktiven Mitglieder und natürlich besonders der Vorstand, dass es bald wieder losgehen kann.

Percussion pur

Für das Jubiläum am 30. April nächsten Jahres hat der Verein die Percussion Gruppe „greenbeats“ aus Osnabrück verpflichtet. Das Ensemble verspricht eine Kombination aus mitreißender musikalischer Performance und atemberaubender Show. Vollblutmusiker und begnadete Entertainer machen den Auftritt zu einem Erlebnis fürs Publikum. Außergewöhnliche Auftritte konnten die „Greenbeats“ 2017 im Vorprogramm von DJ Bobo unter Beweis stellen.

Weiterhin freuen sich die Oberelsper Spielleute an dem Festwochenende auf die Besuche befreundeter Musik- und Schützenvereine sowie Spielkameraden aus nah und fern. Der Jubiläumsverein hofft auf eine baldige Verbesserung der Situation und somit auf einen schnellen Start der Vereinstätigkeiten.

Bis dahin, so Vorsitzender Andreas Schmidt, „wünsche ich, dass alle bei der Stange bleiben, wir nicht vergessen werden, sondern gestärkt aus dem Seuchenjahr hervorgehen.“

Interessierte Neumitglieder, Quereinsteiger, Ex-Aktive, etc. können sich gern gerne bei den Vorstands- und Vereinsmitgliedern melden.

Sollte die Pandemie es zulassen, startet der Probebetrieb mittwochs ab 19 Uhr unter Einhaltung der aktuellen Verordnungen in der Schützenhalle.