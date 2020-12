Lennestadt: Tankstellendiebe mit Vorschlaghammer am Werk

Meggen. Mit einem Vorschlaghammer verschaffen sich Diebe Zugang in eine Tankstelle und stehlen Zigaretten.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag, 18. Dezember, in eine Tankstelle in der Meggener Straße in Meggen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen sie um 3.10 Uhr mit einem Vorschlaghammer die Sicherheitsscheibe zum Verkaufsraum der Tankstelle ein. Sie erbeuteten Zigaretten in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Täterbeschreibung

Der Tatort ist videoüberwacht. Durch die Aufzeichnungen lassen sich die Täter, zwei Männer, wie folgt beschreiben: Täter 1: männlich - Bekleidung: schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Handschuhe, schwarz-weiß-karierte Sturmhaube - normale Figur

Täter 2: männlich - Bekleidung: schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Handschuhe, schwarz-weiß-karierte Sturmhaube - kräftige Figur.

Fahndung ohne Erfolg

Sie flüchteten in Richtung Christinenhütte. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Neben dem Beuteschaden entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.