Lennestadt: Teure Weihnachtsgeschenke aus Auto gestohlen

Weihnachtsgeschenke für mehrere Hundert Euro sind in Lennestadt aus einem Auto gestohlen worden.

Lennestadt. Weihnachtsgeschenke für mehrere hundert Euro haben Diebe in Lennestadt aus einem geparkten Auto gestohlen. Das Fahrzeug war nicht abgeschlossen.

Aus einem Auto in Lennestadt haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag, 26. Dezember, wertvolle Weihnachtsgeschenke gestohlen. Aus einem im Fußraum der Beifahrerseite abgestellten Korb entwendeten sie nach Angaben der Polizei hochwertige Kopfhörer, Gewürze und einen Gutschein im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro.

Der Wagen mit Recklinghauser Kennzeichen war in der Straße Am Alten Graben in Altenhundem abgestellt. Der Besitzer räumte ein, das Auto vermutlich nicht abgeschlossen zu haben.

