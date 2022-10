Lennestadt: Tränen beim letzten Volksliedersingen

Altenhundem. Die Volksliedergruppe Hundem-Lennetal hat sich aufgelöst. Am Nachwuchsmangel hat es nicht gelegen.

Traurige Nachricht für alle Freunde des Volkslieds. Die Volksliedergruppe Hundem-Lennetal löst sich nach fast 15 Jahren auf. Am vergangenen Freitag trafen sich 32 Aktive zum letzten Mal im Evangelischen Gemeindehaus in Altenhundem. „Einige hatten Tränen in den Augen“, so Adolf Bramers, Mann der ersten Stunde und seitdem musikalischer Leiter. Der 82-jährige Altenhundemer ist von seinem Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Da sich niemand fand, die Gruppe weiterzuführen, bleibe nur noch die Auflösung, sagt er. „Ich möchte mich bei allen Musikern, Helferinnen und Helfern bedanken, die immer da waren, wenn sie gebraucht wurden. Ein Danke auch allen Mitgliedern für euer Vertrauen und eure Treue zur Volksliedergruppe in der ganzen Zeit. Ich wünsche allen für die Zukunft alles Gute“, schreibt Adolf Bramers zum Abschied.

Als der Männergesangverein Concordia 1875 Altenhundem Ende 2007 beschloss, sich mangels Nachwuchses nach 132 Jahren aufzulösen, füllte die neu gegründete Volksliedergruppe schnell das gesangliche Vakuum in Lennestadts Zentralort. Am 14. Januar 2018 kam die Gruppe im Gasthof Schneider-Bickmann zum ersten Mal zusammen. Das Konzept, sich zwanglos zum Volksliedersingen zu treffen, ging voll auf. Das Leitungsteam unter Leitung von Adolf Bramers legte ein Liederbuch auf und die Gruppe wuchs und wuchs und war gern gesehener Gast bei Veranstaltungen aller Art.

In den besten Jahren gehörten mehr als 100 Aktive der Gruppe an, zuletzt waren es noch 66. Selbst die Pandemie konnte der Gruppe nicht viel anhaben. Die Aktiven kamen aus dem gesamten Stadtgebiet, aus dem Raum Schmallenberg, Kirchhundem oder Olpe. „Es war eine schöne Zeit“, blickt Adolf Bramers zurück. Möglicherweise würden sich einige Aktive weiterhin treffen, um Volkslieder zu singen, aber die Volksliedergruppe werde es nicht mehr geben.

