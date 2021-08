Lennestadt: Transporter kracht frontal gegen Milch-Lastzug

Oberelspe. Ein Transporter ist am Sonntagmorgen auf der B 55 bei Oberelspe frontal gegen einen Milch-Lastzug gekracht. Die beiden Fahrer wurden verletzt.

Zwei Verletzte einer davon schwer, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und eine stundenlange Sperrung der B55 zwischen Elspe und Oberelpe: Das sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr. Dabei handelte es sich um einen Frontalzusammenstoß zwischen einem Milchlaster und einem VW-Transporter.

Der 18-jährige Pkw-Fahrer wurde schwer, der 23-jährige Fahrer des Lastwagens leicht verletzt. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurden beide mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Wie die Polizei erklärte, sei der VW-Fahrer von Oberelspe in Richtung Elspe unterwegs gewesen. Nach erstem Spurenbild war er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal in den Milchlaster geprallt. Während der Transporter in den Straßengraben flog und auf der Seite liegenblieb, rollte der Lastwagen noch einige Meter weiter.

Der Transporter wurde durch den Aufprall von der Straße katapultiert. Foto: Kai Osthoff / WP

Das Führerhaus knickte ein, das Gespann stellte sich schwer. Der 18-jährige Pkw-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er war jedoch nicht eingeklemmt. Neben der Rettungsmaßnahmen kümmerte sich die Feuerwehr um den Brandschutz und räumte sämtliche Autoteile von der Fahrbahn. Da große Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde eine Spezialfirma für die Fahrbahnreinigung bestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

