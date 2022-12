Lennestadt: Trotz Rekordeinnahmen Riesenloch in Stadtkasse

Lennestadt. Auch die Stadt Lennestadt steuert trotz Rieseneinnahmen schweren Zeiten entgegen. Warum, das wurde im Stadtrat deutlich.

Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen mit über 30 Millionen Euro, die Ausgleichsrücklage mit 17 Millionen Euro so hoch wie seit 2007 nicht mehr, aber alle Bürger haben Sorgen angesichts der Preissteigerungen bei Energie, Wohnen, Heizen und steigenden Lebenshaltungskosten durch die Inflation. Klarer als CDU-Fraktionschef Gregor Schnütgen in seiner Haushaltsrede lässt sich die derzeitige Ambivalenz kaum beschreiben. Immerhin enthalte der 75-Millionen-Haushalt, der am Mittwochabend von CDU, SPD und UWG – die Grünen enthielten sich - verabschiedet wurde, eine dreifache Entlastung für die Bürger durch deutliche Nachlässe bei Abwasser- und Abfallgebühren und den Verzicht auf Steuererhöhungen. „Durch diesen Lennestädter Dreiklang werden alle Bürger entlastet“, so Schnütgen.

Auf diese Vorlage hatte SPD-Fraktionschef Heinz Vollmer gewartet. „Bei genauem Hinsehen werden die Klänge sehr schnell leise“, so Vollmer. Klang 1, Eigenkapital, sei vom OVG kassiert worden, von Steuererhöhungen sei nie die Rede gewesen und der Gebührenrabatt beim Müll sei rechtlich zweifelhaft. Seine Kritik an der zu hohen Kreisumlage und am Festhalten der kleinen Schulen fiel diesmal kleiner aus, dafür nahm Vollmer den Bürgermeister in den Focus. Diesem empfahl er einen anderen Dreiklang: „Weniger reden und mehr zuhören, weniger anordnen und mehr erklären, weniger Selbstdarstellung und mehr Gemeinsinn“, so Vollmer. Er wünsche sich vom BM mehr Schwung bei zukunftsweisenden Themen wie zum Beispiel dem drohenden Ärztemangel. Dem Rat attestierte er eine konstruktive Zusammenarbeit über alle Fraktionen. Den Einwand an die UWG, dass sie sich in einer „CDUWG“ verstecke, wollte er sich nicht verkneifen. Hauptaufgabe der nächsten Jahre ist für die SPD der Klimaschutz.

Dr. Gregor Kaiser (Grübe) stellte fest, dass Corona und Flüchtlingskrise gezeigt hätten, dass die Verwaltung in diesem Land nicht funktioniere. Überall fehle Wohnraum, die Förderprogramme der Stadt seien sozial nicht ausgewogen. Nach der verfehlten Energiepolitik brauche man dringend ein Nahwärmeprogramm. Dafür gebe es Fördermittel, er appellierte an die Stadt jetzt einzusteigen.

Kerstin Bauer (UWG) kritisierte, dass die Kommunalpolitik trotz der guten Haushaltslage unter vielen Vorgaben leide und die finanziellen Spielräume immer kleiner würden. „Die Menschen erwarten gute Straßen, gute Bildung, schnelles Internet, wir müssen noch an vielen Stellschrauben drehen und den Bürgern zeigen, wir tun was für euch.“ Und: „Keiner weiß, was kommt.“ Was kommen könnte, dazu lieferte Gregor Schnütgen einen Ausblick. „Läuft die Wirtschaft rund, ist alles gut.“ Wenn nicht, könnte die Stadt schon in ein paar Jahren in der Haushaltssicherung landen, so stehe es im Finanzplan.

Im Ergebnisplan des Haushalts 2023 klafft bei Ausgaben von 74.7 Millionen ein Minus von 4,652 Millionen Euro, die aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Bei den geplanten Investitionen tut sich ein Finanzierungsloch von 11,87 Millionen Euro auf, das aus liquiden Mitteln und mit neuen Krediten (9,5 Millionen Euro) gestopft werden muss.

Dennoch: Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und B (Grundstücke) bleiben bei 240 bzw. 458 Prozent unverändert, ebenso die Gewerbesteuer mit 440 Prozentpunkten. Investitionsschwerpunkte sind wieder mal die Schulen mit mehr als 10 Millionen Euro, Infrastruktur (Brücken, Straßen, Kanäle) und der Klimaschutz.

