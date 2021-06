Lennestadt: Unbekannte Täter zerkratzen Motorhaube

Altenhundem. Ärgerlich, wenn man zu seinem geparkten Auto zurückkommt und der Lack hat einen fetten Kratzer. So geschehen in Altenhundem.

In der Zeit von 6 bis 17 Uhr haben am Donnerstag (10. Juni) Unbekannte einen Pkw beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Straße Anlage in Altenhundem geparkt war. Sie hinterließen einen rund zehn Zentimeter langen Kratzer im vorderen Bereich der Motorhaube. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

