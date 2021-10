Lennestadt: Unbekannte zerschneiden Cabrioverdeck

Die Polizei bittet um Hinweise. In Oberelspe wurde das Verdeck eines Ford Ka zerschnitten.

Lennestadt. Unbekannte haben in Oberelspe das Verdeck eines Ford Ka zerschnitten. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter zerschnitten zwischen dem 2. und 4. Oktober das Verdeck eines Ford Ka. Der Pkw war in einem Carport in der Burbecker Straße in Oberelspe abgestellt.

Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

