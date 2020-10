Lennestadt und Caycuma sind jetzt offiziell Freunde

Premiere am Mittwochabend im Rathaus in Altenhundem: Die Ratsvertreter saßen im Sitzungssaal und parallel dazu hatte sich der Rat der türkischen Stadt Caycuma über 2800 Kilometer entfernt in der Schwarzmeer-Region versammelt. Per Internet gab es eine Video-Live-Schaltung von Lennestadt in die Türkei und umgekehrt. Um 18 Uhr kam es dann zum Höhepunkt. Bürgermeister Stefan Hundt unterzeichnete zunächst die Freundschaftsurkunde und danach Bülent Kantarci, Bürgermeister von Caycuma. Die Freundschaft war per Livestream offiziell besiegelt.

Per Video sind die Vertreter der Stadt Caycuma live zugeschaltet. Foto: Roland Vossel / WP

„Es hat uns gefreut, dass die Stadt Caycuma vorgeschlagen hat, die Freundschaftsurkunde auf digitalem Wege gemeinsam zu unterschreiben und die monatelangen Bemühungen um die offizielle Unterzeichnung zu besiegeln“ sagte Hundt, der von einer besonderen Freundschaft sprach: „Vieles ist schon passiert, vieles wird noch kommen. Es freut mich, dass wir heute zusammen gefunden haben, um Verbindungen zu schaffen und ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung zu setzen.“ Und: „Wir freuen uns, dass sich heute die aus Caycuma aus der Region Zonguldak stammenden Lennestädterinnen und Lennestädter bei uns wohl fühlen. Wir haben hier in Lennestadt eine gute Gemeinschaft. Der Moscheeverein und der Alevitische Kulturverein sind beispielsweise fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens.“

Freundschaften würden in der Bevölkerung, auf kommunaler Ebene anfangen, so Bürgermeister Hundt: „Sie werden getragen durch gemeinschaftliche Interessen, die Motivation neue Dinge zu lernen und sich eine gegenseitige erweiterte Sichtweise zu verschaffen.“ Es gehe darum, voneinander zu lernen: „Die Intention unserer Städtefreundschaft ist, zu einem demokratischen, solidarischen, toleranten und offenen Weltblick beizutragen und Freundschaften zu entwickeln. Wir wollen ein brüderliches Miteinander pflegen.“

Seit sechs Jahren

Ganz besonders dankte Hundt seinem Kollegen, Bürgermeister Kantarci: „Lieber Bülent, du hast den wesentlichsten Anteil daran, dass wir heute den Freundschaftsvertrag unterzeichnen können. Vielen Dank für deine besonders herzliche Gastfreundschaft, die wir bei den Besuchen deiner Stadt immer wieder erfahren konnten, insbesondere von dir persönlich aber auch von deinen Kollegen vor Ort, von der gesamten Bevölkerung. Das sind hervorragende Grundlagen, einen Freundschaftsvertrag zu schließen.“

Seit sechs Jahren sei zwischen den beiden Städten eine feste Freundschaft entstanden, meinte Bürgermeister Kantarci. Es habe gegenseitige Besuche auf vielen Ebenen gegeben. Er respektiere, dass Stefan Hundt als Bürgermeister aufhöre, es habe ihn aber auch traurig gemacht, so Kantarci. Seinem Nachfolger, Tobias Puspas, wünschte er viel Erfolg. „Mit den symbolischen Unterschriften möchten wir unsere Freundschaft unendlich machen“, betonte der Bürgermeister, der auf Deutsch sagte: „Meine tiefe Hochachtung und Danke Lennestadt.“

Vater der Freundschaft ist Nedim Kalembasi, geboren in Caycuma und Vorsitzender des Lennestädter Arbeitskreises Integration. Er zeigte Bilder von gegenseitigen Besuchen. Es sei heute ein besonderer Tag: „Das Unterschreiben der Freundschaftsurkunde ist Völkerverständigung, Vielfalt, Frieden, Dialog und Toleranz.“

Video-Botschaften

Gratulationen gab es per Video-Botschaften. „Ich freue mich auf diese Freundschaft“, meinte die SPD-Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari. Ihr Kollege von der CDU, Matthias Heider, betonte, dass durch diese Unterschrift die Beziehungen zwischen den beiden Städten weiter gefestigt werden.

Landrat Frank Beckehoff hob das Engagement von Nedim Kalembasi hervor: „Er leistet vorbildlichen Einsatz. Er ist gewissermaßen der Brückenbauer zwischen seinem Geburtsort Caycuma und seiner zweiten Heimat Lennestadt.“