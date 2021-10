Lennestadt und drei Mal Punkt - passt fast immer

Lennestadt leuchtet: Der Bahnhof in Altenhundem

Lennestadt. Zwei Worte genügen, um viel auszusagen. Warum Lennestadt den perfekten Werbeslogan gefunden hat.

Gute Reklame muss knackig, griffig und leicht verständlich sein. Dann wirkt sie und bleibt in Ohr und Hirn. Der Stadt Lennestadt, das heißt Verwaltung und Stadtmarketing, ist der perfekte Werbeslogan nach diesen Kriterien gelungen: „Lennestadt…“ Wer genau sich dieses Wortspiel ausgedacht hat, keine Ahnung, vielleicht hat es sich auch einfach nur so ergeben, aber es ist einfach genial – und passt fast immer.

An diesem Wochenende werden viele Gebäude in der Stadt nach Einbruch der Dunkelheit bunt angestrahlt – ein echter Hingucker, gepaart mit besonderen Liveacts. Wie kann man das besser beschreiben und bewerben als mit „Lennestadt leuchtet“. Das sagt doch alles. Die Unterstützung für die Opfer des Starkregens im Sommer hieß „Lennestadt hilft…“, das alternative Stadtfest im August „Lennestadt feiert…“, die Pflanzaktion im Frühjahr „Lennestadt blüht…“Die Stadt sollte sich diesen genialen Slogan urheberrechtlich schützen lassen. Kein Witz, die Lennestädter Zipfelmützen mussten damals aus diesen Gründen sogar ihre närrische Karnevalsshow von „Lachende…“ in „Schunkelnde Sauerlandhalle“ umbenennen, weil der Begriff „Lachende…“ plötzlich geschützt war.

Das sollte mit „Lennestadt…“ auf keinen Fall passieren, denn der Slogan hat riesiges Potenzial. Zum Beispiel: Wenn der Kämmerer seinen Haushaltsetat vorlegt („Lennestadt weint“ oder „Lennestadt lacht“), wenn es wieder einen Altweiberball im Rathaus gibt („Lennestadt schunkelt“), die steigenden Heizkosten unbezahlbar werden („Lennestadt friert“), die SPD irgendwann stärkste Fraktion im Stadtrat werden sollte („Lennestadt errötet“), es einen harten Winter und einen heißen Sommer geben sollte („Lennestadt rutscht“, „Lennestadt schwitzt“), die ersten Schützenfeste wieder starten („Lennestadt schießt“), die Bahn plötzlich wieder pünktlich fährt („Lennestadt staunt“) oder wenn die Corona-Pandemie endlich ausgestanden ist („Lennestadt jubelt“) …

