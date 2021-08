Lennestadt: Unfall auf B 55 – Tempo 30 für Unfallkurve?

Unfall in Lennestadt: Eine Autofahrerin kam in Kirchveischede mit ihrem Wagen von der Straße ab.

Lennestadt. Wieder einmal hat es auf der B 55 in Lennestadt-Kirchveischede gekracht. Eine 55-Jährige wurde verletzt. Anwohner fordern ein Tempolimit.

Eine 55-jährige Frau aus dem Kreis Olpe ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Westfälischen Straße in Lennestadt-Kirchveischede verletzt worden. Mit einem Rettungswagen wurde sie nach einer ersten Behandlung am Unfallort, in ein Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die Westfälische Straße kurzzeitig voll gesperrt worden.

Nach Aussage der Polizei war sie mit ihrem Wagen von Bilstein in Richtung Bruchhausen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie drei Metallpfosten auf dem Bürgersteig um. Mit der Fahrerseite prallte sie gegen eine Hausecke, worauf sich das Fahrzeug noch einmal drehte und auf der Straße zum Stillstand kam.

Die Hausbesitzerin und eine weitere Frau betreuten die 55-Jährige bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Hausbesitzerin erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es an dieser Stelle häufig zu Unfällen komme, weil die meisten Verkehrsteilnehmer viel zu schnell in die Kurve fahren würden. Sie wohne seit 1986 in diesem Haus und würde mehrmals im Jahr Unfälle erleben. Daher wünsche sie sich für diese gefährliche Kurve schon lange eine Tempo-30-Beschränkung.

