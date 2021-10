Lennestadt: Unfallverursacher hinterlegt Geld am Unfallort

Lennestadt. Ein unbekannter Autofahrer hat in Lennestadt einen Roller beschädigt. Er flüchtete vom Unfallort, ließ dem 15-jährigen Besitzer aber Bargeld da.

Eine kuriose Unfallflucht beschäftigt die Polizei in Lennestadt. Ein unbekannter Autofahrer hat offenbar bereits am Donnerstag zwischen 17 und 20.50 Uhr beim Rangieren, Ein- oder Ausparken in der Straße In den Höfen in Altenhundem den Motorroller eines 15-Jährigen beschädigt und – offenbar als Schadensersatz – Bargeld zurückgelassen. Dennoch wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Lennestadt unter Tel. 02761/9269-4130 entgegen.

