Lennestadt: Vater nach SEK-Einsatz abgeschoben nach Serbien

Der Familienvater, der seine Kinder am 15. September in Maumke mit einer Schreckschusswaffe bedroht hatte, ist abgeschoben worden. Das bestätigte Michael Klein, Sprecher der Olper Polizei, auf Anfrage unserer Redaktion. Nach der Tat war der 35-Jährige zunächst auf Antrag des Ordnungsamtes durch das Gericht in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Dann kam er in Abschiebehaft. Jetzt erfolgte die Abschiebung nach Serbien.

Überwältigt und festgenommen

Der 35-Jährige hatte am 15. September die Einsatzkräfte in Maumke in Atem gehalten. Mehrere Streifenwagen waren gegen 12.30 Uhr in den Ort gefahren und hatten den Hasenpfad großräumig abgesperrt. In einem Mehrfamilienhaus hatte der 35-Jährige Drohungen gegen seine sechs Kinder im Alter zwischen 4 und 16 Jahren ausgesprochen und die Waffe hingehalten. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Köln machte dem Spuk dann um 14.45 Uhr ein Ende. Die SEK-Kräfte überwältigten den vorbestraften 35-Jährigen und nahmen ihn fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Vorsorglich hatten mehrere Rettungswagen und Notarztwagen etwa 100 Meter vom Tatort entfernt gewartet. Bei der Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei die Schreckschusswaffe.

Das Ausländeramt hatte laut Michael Klein die Abschiebung des 35-Jährigen in die Wege geleitet: „Nachdem das Sorgerecht der Kinder auf das Jugendamt übertragen wurde, kam er aus der Psychiatrie direkt in Abschiebehaft.“ Zur Nachfrage nach den Gründen für die Abschiebung sagte der Polizeisprecher: „Als Nichteuropäer war er in der Bundesrepublik geduldet und kehrt in einen sicheren Drittstaat zurück.“

Einen Kontakt der Kinder zur Mutter gibt es nicht. „Alle Kinder sind jetzt in stationären Formen untergebracht, in der Vollzeitpflege und im Heim“, sagte Michael Färber, Fachbereichsleiter Jugend, Gesundheit, Soziales beim Kreis Olpe, auf Anfrage unserer Redaktion. Mit der Übertragung des Sorgerechtes auf das Jugendamt ist dieses nun auch Vormund der Kinder.

Bislang seien die sechs Kinder beim Vater und Angehörigen untergebracht gewesen. „Das war alles schwierig und fragil, aber noch halbwegs vertretbar. Man versucht ja schon, die Familienstruktur aufrecht zu erhalten, wenn es halbwegs geht und die Kinder nicht aus der Familie herauszuziehen“, so Michael Färber.

Ambulante Hilfen

Mit begleitenden ambulanten Hilfen habe man die Versorgung der sechs Kinder in der Vergangenheit einigermaßen stabil halten können. Mit der Abschiebung des 35-Jährigen nach Serbien hat sich die Situation nun aber grundlegend geändert. „Wir mussten agieren. Wenn der Vater nicht mehr da ist, hat man keine Chance mehr“, sagte Michael Färber.