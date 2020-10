Lennestadt: Verwirrendes Stück im Meggener PZ

Meggen. Vor dem Lockdown hebt sich im Meggener PZ noch einmal der Vorhang.

„Passagier 23“ von Sebastian Fitzek, gespielt vom „Berliner Kriminal Theater“, schien auf den ersten Blick eine nette Sache zu werden. Ein Kreuzfahrtschiff als Handlungsort ist nicht unbedingt neu, aber doch irgendwie ganz vielversprechend. Ebenso der Ausgangspunkt: Jedes Jahr verschwinden bei Kreuzfahrten 23 Passagiere, die nicht wieder auftauchen.

Bis auf Anouk Lamar (Josehin Nahrstedt). Die Elfjährige ist plötzlich wieder da. Damit beginnt das Rätselraten um die Geheimnisse auf dem Schiff. Ganz traditionell gibt es erst einen Hauptverdächtigen, den Kapitän Daniel Bonhoeffer (Andre Zimmermann).

Große Verwirrung

Warum ausgerechnet Bonhoeffer? Der wird dann von dem Bühnentexthersteller nach Fitzeks Buchvorlage Christian Scholze fallen gelassen und spielt zum Schluss keine Rolle mehr. Genauso wie die Buchautorin Gerlinde Dobkowitz (Katrin Martin), die das Stück quasi Agathe-Christie-like einleitet. Auch sie verschwindet in der Versenkung. Je weiter das Stück voranschreitet, desto mehr nimmt die Logik ab. Dazu tragen auch die in kurze Splitter aufgeteilten Szenen bei, die die Verwirrung deutlich steigern.

Wo hat er die Pistole her?

So wird der Sicherheitsoffizier Klein (Alejandro Alonso) umgebracht, aber so richtig wichtig ist das nicht. Der harmlose, biedere Psychotherapeut Martin Schwarz (Silvio Hildebrandt), Träger der Hauptrolle, der vor fünf Jahren auf eben diesem Schiff seine Frau und seine kleinen Sohn Tim verlor, weil sie angeblich freiwillig von Bord gesprungen waren und der nun den Fall Anouk aufklären soll, steht am Ende wie ein Rächer aus einem Western mit Pistolenhalfter - wo hat er plötzlich die Pistole her? - vor der Schiffsärztin Dr. Elena Beck (Kristin Schulze), die nebenher noch ein Waisenhaus in der Dominikanischen Republik betreibt, wo sie dem kleinen Tim fünf Jahre lang Mutterstelle ersetzte.

Solide Darsteller

Wow! Dazu kommen: zweimal Kindesmissbrauch durch Mütter an ihren Kindern, einmal Ehebruch und die wirkliche Rächerin ist geschlechtsumgewandelt. Aus diesen an sich ernsten Themen wird ein weitgehend billiges Konglomerat, das oft noch nicht einmal spannend ist. Zu den positiven Ereignissen gehört das Bühnenbild (Sven Seemann) mit der Meeresprojektion im Bullauge und die soliden darstellerischen Leistungen.