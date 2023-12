Lennestadt: Verwirrter zieht Notbremse und droht Polizisten

Die Polizei war am Grevenbrücker Bahnhof im Einsatz: Ein Bahnpassagier randalierte und drohte mit einem Messer.

Grevenbrück Bei der Auseinandersetzung spielt auch ein Messer eine Rolle. Bei der Festnahme wird ein Diensthund der Polizei eingesetzt.

Ein Polizeieinsatz ist am Freitagabend in Grevenbrück erfolgreich beendet worden. Wie die Leitstelle der Kreispolizeibehörde mitteilte, hatte eine „offenbar verwirrte 41-jährige Person“ gegen 16.20 Uhr in einem Nahverkehrszug auf der Ruhr-Sieg-Strecke randalier und bei der Durchfahrt des Bahnhofs Grevenbrück die Notbremse gezogen.

Nachdem die Bahn zum Stillstand gelangt war, sprang der Mann aus dem Zug und bedohte die schnell eintreffenden Polizeibeamten zeitweise mit einem Messer. Gemeinsam mit polizeilichen Verstärkungskräften, so die Ordnungshüter, sei es der Polizei gelungen, die psychisch auffällige Person im Bereich des Bahnhofsgelände und der Gleise zu halten. Der Zugverkehr wurde derweil kurzfristig eingestellt. Schließlich gelang es Polizeikräften, den Mann zu überwältigen. Hierbei war auch ein Diensthund im Einsatz. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte oder Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen dauern an, weitere Auskünfte erteilt die Polizei derzeit nicht.

