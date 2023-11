Stromausfall in Lennestadt. Grund war ein Defekt in der Umspannanlage an der B 236 bei Gleierbrück. Foto: Alexander Cremer / WAZ FotoPool

Lennestadt Im Großraum Lennestadt fiel in der Nacht zum Dienstag in vielen Dörfern und Häusern der Strom aus. Die Reparaturarbeiten halten an.

Rund 90 Minuten lang, zwischen 2 und 3.30 Uhr, gingen in der Nacht zum Dienstag in Lennestadt und Umgebung nicht nur sämtliche Lichter aus, sondern alle elektrischen Verbraucher bekamen keinen Strom mehr. Grund für den „großflächigen Stromausfall“ sei ein Defekt in der Umspannanlage in Lennestadt-Gleierbrück gewesen, so Patrick Plate, Pressesprecher im Westnetz-Regionalzentrum Sieg in Siegen. Wieviele Haushalte und Ortschaften betroffen waren, konnte er nicht sagen. Durch Umschaltungen konnten die betroffenen Häuser nach 90 Minuten wieder mit Energie versorgt werden. Die Reparaturarbeiten an der Umspannanlage in Gleierbrück dauern am Dienstag an.

