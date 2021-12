Lennestadt: Viele Vereine wollen in die Elsper Schule

In der ehemaligen Grundschule in Elspe ist jetzt das Stadtarchiv. Hier gibt es auch Räume für Vereine.

Elspe. Viele Vereine wollen in die alte Grundschule Elspe. Doch vorher sind noch einige Hürden zu nehmen. Welche? Hier mehr dazu.

Die Sorge, dass die Alte Grundschule in Elspe ein prominenter Leerstand im Ort werden könnte, war unbegründet. Gleich mehrere Vereine haben Interesse an der Nutzung der früheren Klassenräume bekundet. Nach einem ersten Besichtigungstermin gab Ludwig Schneider, 2. Vorsitzender der ARGE Elspe, in der Mitgliederversammlung einen Überblick über die voraussichtliche Raumnutzung. Die Sauerländer Volksbühne benötigt einen Raum zur Ablage für Requisiten und Kulissenbauteile, das Musikkorps Elspe will auch künftig in der Schützenhalle proben, möchte aber sein Instrumentenarchiv etc. in der Schule einrichten. Auch der Karnevalsvereins Klein-Elka braucht Platz für Kostüme und anderes und möchte dafür gern einen Raum im Dachgeschoss anmieten. Demnach ist jetzt nur noch ein Klassenraum verfügbar.

Die eingeschränkten Vereinsaktivitäten aufgrund der Pandemie spiegeln sich auch im Geschäftsbericht der ARGE Elspe für 2020 und bis zum Herbst 2021 wider. Nach dem letztjährigen Ausfall konnte Vorsitzender Stefan Schneider von einer regen Beteiligung beim Tag der Sauberkeit am 17. April 2021 berichten. Ende April fand in der Kaiser-Otto-Straße ein erster Ortstermin zur Zukunft der historischen „Elsper Schultreppe“ statt.

Versammlung geplant

Wie es hier im Zwiespalt von Denkmalschutz und ganz erheblichen Sanierungskosten weitergehen wird, ist offen. Bis zur endgültigen Klärung, zu der auch eine Bürgerversammlung beitragen soll, wird sich der Ort wohl noch eine längere Zeit mit der ungelösten Situation arrangieren müssen.

Ein Erfolg war die Aktion „Lennestadt leuchtet“, bei der auch die Gellestatt eindrucksvoll illuminiert wurde. Hier hatte die ARGE kurzfristig für den Samstagabend (23. Oktober) zum Umtrunk mit Musik geladen.

Trauriger Volkstrauertag

Begleitet vom Musikverein, den Fahnenabordnungen und der Festansprache von Bürgermeister Tobias Puspas konnte in diesem Jahr wieder der Festakt zum Volkstrauertag begangen werden. „Die ARGE bedauert, dass das Interesse merklich nachgelassen hat und hofft künftig auf eine stärkere Beteiligung der Dorfgemeinschaft beim Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt“, so Schriftführer Jochen Biermann.

Der Schwerpunkt der ARGE-Aktivitäten lag zuletzt auf zwei Projekten: Zum einen beim Minigolfplatz, der 2020 aufwendig erneuert und modernisiert wurde und von Silas Klein zu einer gut frequentierten Freizeitanlage mitten im Ort entwickelt wurde. Und zum anderen bei der Pflege und Instandhaltung der Gellestatt, die wieder und wieder von Zerstörung insbesondere der Beleuchtung am Aufgang zur Kirche betroffen ist. Als nächstes muss im oberen Bereich der Brunnen in Angriff genommen werden.

Diese Aktivitäten prägten auch den von Thomas Boenigk präsentierten Kassenbericht. Trotz finanzieller Unterstützung durch die Stadt und einer erfreulichen Summe an Spendengeldern hat die Ertüchtigung der Minigolfanlage eine deutliche Verringerung im Kassenbestand zur Folge, zumal das Gellestatt Open Air als einträgliche Veranstaltung abgesagt werden musste.

