Polizei Lennestadt: Vierter Einbruch in Schule in einer Woche

Lennestadt. Einbrecher haben Bargeld aus der Sekundarschule in Lennestadt-Meggen gestohlen. Es war der vierte Einbruch binnen einer Woche.

Zum vierten Mal in einer Woche sind Einbrecher in die Sekundarschule Meggen eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, erbeuteten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld aus einem Büro und Wechselgeld aus einem Getränkeautomaten.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, in dem Schulgebäude am Anne-Frank-Platz. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, war zunächst unklar. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Außerdem beschädigten sie den Getränkeautomaten. Der Versuch, durch Aufhebeln weiterer Türen, in einen anderen Gebäudeteil zu gelangen, misslang. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Da es sich bereits um den vierten Einbruch seit dem 25. Oktober handelte, bittet die Polizei die Anwohner, aufmerksam zu sein und auffällige Beobachtungen und Hinweise der Polizei unter Tel. 02761/9269-0 zu melden.

