Lennestadt: Vorfahrt missachtet: Autos krachen zusammen

Grevenbrück. Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall am frühen Montagmorgen in Grevenbrück.

Die neue Woche fing für zwei Autofahrerinnen in Lennestadt, 56 und 45 Jahre alt, nicht gut an. Sie wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 55 in Grevenbrück leicht verletzt. Eine der beiden Damen wollte aus der Thetener Straße kommend mit ihrem Fahrzeug auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug auf der Elsper Straße (B 55), so dass es zum Zusammenstoß kam. Neben Polizei und Notarzt waren die Feuerwehr-Einheiten Grevenbrück un Bilstein im Einsatz. Im Bereich der Johannesbrücke kam es zu Verkehrsbehinderungen.