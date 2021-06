Lennestadt: Warum die Verbraucherzentrale Hochkonjunktur hat

Lennestadt/Kreis Olpe. Für Betrüger und unseriöse Onliner-Händler gibt es keinen Lockdown. Warum die Verbraucherzentrale auch in 2020 viel zu tun hatte:

Gutscheine statt Geld für ausgefallene Veranstaltungen und Reisen, schufafreie Sofortkredite, die sich als kostenpflichtige Prepaid-Karten erweisen. Online-Bestellungen, die nicht eintreffen. Und nicht zuletzt Inkassobüros, die Verbraucher unter Druck setzen: Die Pandemie ist auch an der Verbraucherzentrale in Lennestadt alles andere als spurlos vorbeigegangen. 3500 Mal wurde die Einrichtung im letzten Jahr kontaktiert, um Verbraucherrechte durchzusetzen oder unberechtigten Forderungen einen Riegel vorzuschieben.

+++ Das könnte Sie auch interessieren: Weg von Öl und Gas +++

„Corona hat den Verbraucheralltag erheblich verändert. Der Onlinehandel hatte Hochkonjunktur und rief auch unseriöse Anbieter auf den Plan. Service und rasche Unterstützung für verunsicherte und überforderte Menschen standen deshalb für uns im Vordergrund“, erklärt Anne Hausmann, die Leiterin der Verbraucherzentrale in Altenhundem, im Zusammenhang mit dem Jahresbericht 2020.

Komplexe Rechtsprobleme

Weil für Menschen mit Sprachbarrieren und digital weniger affine Personen der persönliche Austausch unverzichtbar ist, zum Beispiel bei komplexen Rechtsproblemen oder sensiblen Finanzfragen, wurde das Team der Beratungsstelle durch eine Stellenaufstockung verstärkt. Die Menschen im Kreis Olpe können jetzt auf ein neues Beratungsangebot zum Datenschutz und Reiserecht zählen.

+++ Hier lesen Sie über die Verbraucherzentrale: Hier gibt es Hilfe, wenn der Schuldenberg wächst +++

Bei rund 1.755 Rechtsberatungen und -vertretungen haben sich die Verbraucherschützer in 2020 zumeist erfolgreich für die berechtigten Ansprüche von Ratsuchenden eingesetzt. 20 Prozent der rechtlichen Hilfestellungen erfolgte aufgrund von niedrigen Einkommen entgeltfrei (Sozialklausel). „Es hat tatsächlich geklappt: 3.150 Euro sind auf meinem Konto eingegangen. Ohne Ihre engagierte Unterstützung in Sachen Musterfeststellungsklage gegen VW hätte ich ziemlich bald aufgegeben. Es gibt sie noch, die kompetenten, aufrechten Helfer. Vielen, vielen, Dank“, so ein Bürger aus dem Kreis.

Viele Anfragen rund ums Reisen angesichts von Reisewarnungen, Quarantäne- und Testpflichten, Absagen und Umbuchungen platzierten das Thema Reisen in der Statistik der Beratungsstelle ganz oben. Oft beklagten Betroffene schleppende oder verweigerte Rückzahlungen von Veranstaltern bei Stornierungen sowie das Vertrösten mit Gutscheinen. „Besonders verärgerte die Menschen, wenn Anbieter auf ihre Anfragen gar nicht oder erst nach Wochen reagierten“, berichtete Anne Hausmann.

Unseriöse Notdienste

Weit überzogene Forderungen etwa von Schlüsseldiensten oder und Schädlings-Bekämpfung-Notdiensten sind ein Dauerärgernis. Anlässlich des Weltverbrauchertags klärte die Beratungsstelle auf, wie sich Ärger und Abzocke vermeiden lassen und Rechnungen im Lot bleiben. Praktische Tipps von der Anbietersuche bis zur Notfallkarte sowie Hinweise zum Check von Rechnungsposten rundeten das Infopaket ab.

+++ Den kompletten Jahresbericht der Verbraucherzentrale in Lennestadt gibt es im Internet unter der Adresse: www.verbraucherzentrale/nrw./stadt-jahresbericht2020 +++

Ob gefälschte Internetseiten, Fakeshops, Pishing-Mails oder irreführende Werbung zu Sofortkrediten: „Immer wieder suchten Verbraucher unseren Rat, die auf unseriöse Angebote oder gezielte Betrugsmaschen im Internet hereingefallen waren und dann mit untergeschobenen Verträgen oder mangelhaften Warenlieferungen zu kämpfen hatten“, erläutert Hausmann. Dass auf ihre Kosten eingekauft oder auf ihre Namen Verträge abgeschlossen worden waren, erfuhren die Betroffenen oftmals erst, wenn sie Rechnungen erhielten, unbekannte Abbuchungen feststellten oder sogar ruppige Inkassoschreiben im Briefkasten landeten.

+++ Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe finden Sie hier +++

Mit hohen Zuschüssen unterstützte der Staat 2020 Hausbesitzer, die ihre alte Ölheizung durch eine klimafreundliche Anlage ersetzten. Ob eine Wärmepumpe, ein Holzpelletkessel oder eine moderne Gasheizung mit ergänzender Solarwärme die richtige Wahl für die eigene Immobilie ist und welche langfristigen Kosten entstehen, erläuterte Energieberater Stefan Hoffmann in Onlinevorträgen.

Wie auch Mieter durch Photovoltaik Stromkosten sparen können, vermittelte die Aktion „Steck die Sonne ein!“. Dabei wurden technische und rechtliche Fragen rund um Stecker- oder Balkonsolargeräte geklärt. Tipps zum Energiesparen oder Orientierung im Fördermittel-Dschungel gab es zudem 432 Mal bei kostenlosen Videoberatungen.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe