Lennestadt: Warum „Fräulein Julie“ im PZ Feinkost war

Schauspieler und Regisseur

August Strindberg (1849 - 1912) verließ wegen der scharfen Kritik an seinen Romanen „Das schwedische Volk“ und „Das neue Reich“ Schweden. Auch später war er immer wieder durch seine Texte diversen Anklagen, etwa wegen Gotteslästerung, ausgesetzt. Besonders bekannt sind außer „Fräulein Julie“ die Dramen „Der Totentanz“ und „Die Gespenstersonate“.

Judith Rosmair (geb. 1967 ) arbeitete als Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum, am Thalia Theater Hamburg oder der Schaubühne in Berlin. Zu ihren Regisseuren gehörten u.a. Leander Haußmann oder Wilfried Minks.

Dominique Horwitz ( 23. April 1957 ) wuchs in Paris auf. Er spielte u.a. am Bayerischen Staatsschauspiel in München oder am Thalia Theater in Hamburg. Er tritt aber auch erfolgreich als Sänger auf, etwa mit Brecht-Weil - oder Jaques Brel-Abenden.

Thorsten Fischer (26. April 1958) war u.a. Schauspieldirektor der Bühnen der Stadt Köln. Er arbeite als freier Regisseur oft an Theatern in Wien.