Einbruch Lennestadt: Wieder Einbrecher in der Sekundarschule Meggen

Lennestadt. Die Einbruchserie in der Sekundarschule Meggen hält an. Dieses Mal nutzten die Täter wohl gestohlene Schlüssel, um in das Gebäude einzudringen.

Die Sekundarschule Hundem-Lenne in Meggen ist erneut das Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, in das Gebäude ein. Offenbar hatten sie dafür Schlüssel verwendet, die sie zuvor von Reinigungskräften gestohlen hatten, berichtet die Polizei.

Neben mehreren Apple iPads erbeuteten die Täter auch einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Anfang November hatte es an der Sekundarschule Meggen bereits vier Einbrüche binnen einer Woche gegeben.

