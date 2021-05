Wohnhausbrand in Maumke.

Feuer Lennestadt: Wohn- und Geschäftshaus komplett in Flammen

Lennestadt. In Lennestadt-Maumke kämpft die Feuerwehr gegen den Brand eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Zu einem brennenden Wohn- und Geschäftshaus in Maumke ist die Feuerwehr Lennestadt am Sonntagabend ausgerückt. Der Einsatz dürfte noch bis in die Nacht anhalten. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Gegen 21.45 Uhr wurde die Feuerwehr in den Grafweg gerufen, weil Flammen aus dem Dach des Gebäudes schlugen. Die 25 Einwohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Sie wurden in der Schützenhalle von Helfern des DRK betreut.

Unterdessen teilte die Feuerwehr das Gebäude in vier Abschnitte ein und bekämpft die Flammen von außen wie von innnen. Unter anderem sind auch zwei Drehleiterin vor Ort, um das Feuer auch aus der Luft zu löschen.

Zur Ursache für den Brand und zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

