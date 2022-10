Blick in die Röthe, die historische Ortsmitte in Kirchveischede, rechts der Gasthof Schnütgen, wo sich die mobile WP-Redaktion am 18. Oktober auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger freut.

WP Mobil Lennestadt: WP-Mobil am 18. Oktober in Kirchveischede

Kirchveischede. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mit der WP-Redaktion vor Ort über örtliche Themen zu diskutieren.

Es ist und bleibt ein echtes Postkartenmotiv, das denkmalgeschützte Ensemble der Fachwerkhäuser in der Röthe, der Ortsmitte von Kirchveischede. Und würde der Ort für jedes Foto, das hier schon geknipst wurde, nur einen Euro bekommen, wäre die Kasse der Dorfgemeinschaft mehr als gut gefüllt. Genau hier, im Herzen des Ortes im Veischedetal möchte die mobile WP-Redaktion am Dienstag, 18. Oktober, mit den Bürgerinnen und Bürgern aus allen Generationen ins Gespräch kommen. Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind von 18 bis 19.30 Uhr herzlich eingeladen, mit den Redakteuren der WESTFALENPOST im Saal des Gasthofs Schnütgen darüber zu reden, was Kirchveischede bewegt.

Denn auch im Fachwerkort der Stadt Lennestadt stehen die Zeichen auf Veränderung, Erneuerung und Modernisierung. Dass der 1002 Jahre alte Ort mit seiner rührigen Dorfgemeinschaft und seinen 15 Vereinen die Zeichen der Zeit erkannt hat, das wurde vor wenigen Wochen einmal mehr mit der Silbermedaille beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bestätigt. Ein Etappenziel, auf dem sich das Dorf aber nicht ausruhen kann und will. Denn auch im Veischedetal verändert sich die Welt – und das nicht nur durch die abgeholzten Fichtenwälder.

Kirchvesichede von oben im Juli 2021, damals waren die Wiesen im Sommer noch grün. Foto: Hans Blossey

Auf die Frage nach aktuellen Themen, darunter auch einige, die bei einigen Bürgern durchaus für Sorgenfalten sorgen, muss Gregor Schnütgen, langjähriger Ortsheimatpfleger, nicht lange überlegen. Bauplätze sind rar. Was nutzt eine gute Jugendarbeit – der Jugendtreff feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen – wenn junge Familien keine Wohnperspektive in ihrem Heimatort haben. Ist die Bildung eines Siedlungsbereichs zusammen mit dem Nachbarort Bilstein hier die Lösung?

Was vielen besonders auf der Seele brennt: Droht dem Ort demnächst die Umzingelung mit mehr als 200 Meter hohen Windrädern? Die ersten Verträge mit einigen Grundstückbesitzern sind bereits unter Dach und Fach (wir berichteten). Ein großes Thema im gesamten Veischedetal ist auch der Hochwasserschutz. Die Gretchenfrage hier: Wann geht es endlich los?

Aber natürlich geht es am Dienstag auch darum, was Kirchveischede ausmacht, also die DNA des Dorfes: Heimatpflege, Mehrgenerationenprojekte, soziale Infrastruktur wie Kita und Schule, ÖPNV, Gastronomie, Vereinsleben, Jugendarbeit, Kulturelles sind Stichwörter für die Diskussion mit den Lokalredakteuren der WESTFALENPOST – am Dienstag, 18. Oktober, ab 18 Uhr im Gasthof Schnütgen.

