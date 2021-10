Polizei Lennestadt: Zeitungsbox an Kiosk in Meggen aufgebrochen

Lennestadt. An einem Kiosk in Lennestadt-Meggen haben Unbekannte eine Verkaufsbox für Zeitungen aufgebrochen. Ein Zusteller bemerkte den Schaden.

An einem Kiosk in Lennestadt ist in der Nacht zu Mittwoch eine Zeitungsbox aufgebrochen worden. Ein Zusteller bemerkte gegen 4 Uhr den Schaden, als er neue Zeitungen für die Verkaufsstation an der Albrecht-Dürer-Straße in Meggen anlieferte, berichtet die Polizei.

Die Aluminiumbox wies Hebelmarken auf und mehrere Schrauben wurden entfernt. In der Box befanden sich Rückläufer nicht verkaufter Zeitungen vom Vortag. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

