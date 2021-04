Lennestadt: Zeugen helfen bei Suche nach Unfallfahrern

Lennestadt. Zwei Unfallfluchten in den Lennestädter Orten Grevenbrück und Bonzel konnten aufgeklärt werden, weil Zeugen aufmerksam waren.

Gleich zwei Unfallfluchten, die sich am Dienstag in Lennestadt ereigneten, sind mithilfe von Zeugen aufgeklärt worden. Das berichtet die Polizei Olpe am Mittwoch.

Zunächst ereignete sich gegen 7.38 Uhr eine Unfallflucht nach einem Auffahrunfall in einem Kreisverkehr auf der B 55 in Grevenbrück. Bei der Einfahrt in den Kreisel missachtete der Fahrer eines Sattelschleppers die Vorfahrt einer 31-Jährigem, die mit ihrem Wagen in Richtung St. Claas fahren wollte. Sie musste so scharf bremsen, dass der hinter ihr fahrende 61-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Die beiden Autos prallten zusammen.

Der Sattelzugfahrer ignorierte den Unfall und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete die Situation und merkte sich die Farbe sowie den Firmennamen, der auf der Plane des Sattelzugs stand. Der Fahrer konnte dadurch ermittelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeuge hört lauten Knall

Am Ortseingang von Bonzel kam ein zunächst unbekannter Autofahrer auf dem Verbindungsweg von Maumke nach Bonzel gegen 15.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Bordsteinkante und streifte mit seinem Fahrzeug auf rund fünf bis sechs Metern eine Hecke. Dadurch wurde sein Wagen beschädigt. Die Abdeckung des rechten Außenspiegels löste sich. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Zeuge hörte einen Knall und wurde dadurch auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Er beobachtete noch, wie der Unbekannte sich vom Unfallort entfernte. Dabei notierte er das Kennzeichen, so dass Polizisten im Nachgang einen 35-Jährigen als Fahrer ermitteln konnten. Der Schaden am Fahrzeug lag im vierstelligen, der an der Hecke im dreistelligen Bereich.