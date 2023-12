Lennestadt: Zwei Fahrzeuginsassen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurden am späten Montagabend zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Ein Auto war in den Gegenverkehr geraten (Symbolbild).

Meggen Das Auto eines 19-Jährigen kollidierte im Gegenverkehr mit einem anderen Pkw. Der Unfallverursacher und ein Beifahrer wurden verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montag kurz vor 22 Uhr auf der Meggener Straße (B 236) in Meggen ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer war aus Richtung Altenhundem gekommen, hatte in Höhe des Schulzentrums aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr kollidiert.

Dabei erlitten der Unfallverursacher und der 48-jährige Beifahrer des entgegenkommenden Pkw Verletzungen. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

