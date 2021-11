Lennestadt: Zwei Männer brechen in Geldinstitut ein

Lennestadt. Zeugen beobachteten zwei Männer mit Sturmhauben bei einem Einbruch in eine Bank in Lennestadt. Der Polizei konnten die Täter entkommen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in eine Bank in Lennestadt eingedrungen. Gegen 2.10 Uhr berichteten Zeugen, dass sich unbekannte Personen in dem Geldinstitut an der Meggener Straße in Meggen aufhalten sollten, so die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung. Als die Beamten kurz danach eintrafen, waren die Einbrecher aber bereits geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie keine Wertgegenstände.

Die beiden Männer sollen ein Fenster aufgehebelt haben, um in die Räumlichkeiten der Bank zu gelangen. Die Schadenssumme liegt im dreistelligen Bereich.

Die Zeugen beschrieben die Einbrecher als kräftige bis dicke Männer, jeweils 1,70 bis 1,80 Meter groß. Beide trugen schwarze Sturmhauben, Jacke und Hose. Einer führte zudem einen dunklen Rucksack mit sich. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

