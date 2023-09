Lennestadt: Zwei Motorräder kommen zu Fall

Die Polizei wurde zu einem Unfall gerufen, in den zwei Motorräder verwickelt waren.

Lennestadt. Eine Gruppe belgischer Motorradfahrer war bei Oberelspe unterwegs, als zwei der Maschinen zu Fall kamen.

Eine belgische Motorradgruppe aus vier Motorradfahrern befuhr am Sonntag den Verbindungsweg Oberelspe - Habecke - Halberbracht in Fahrtrichtung Oberelspe. Im Bereich einer Linkskurve stürzten zwei Motorräder mit insgesamt drei Personen aus bislang noch unbekannter Ursache. Der Fahrer und der Sozius (20 und 21 Jahre alt) des ersten Krades wurden dabei verletzt, der Fahrer des zweiten Krades blieb unverletzt. Die Verletzten wurden zur Beobachtung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An den Motorrädern entstand laut Polizei Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

