Lennestadt: Zwei Passanten von Auto angefahren

Kirchveischede. Beim Überqueren der Hauptstraße in Kirchveischede erlitten zwei Fußgänger Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Kirchveischede verletzt worden. In Höhe eines Restaurants stoppte ein in Richtung Bilstein fahrender Autofahrer sein Fahrzeug, zwei Insassen stiegen aus. Der 32-jährige Mann aus Lennestadt und die 18-jährige Frau aus Halver überquerten hinter dem wieder losfahrenden Auto die Straße. Dabei wurden sie von einem in Fahrtrichtung Olpe fahrenden 34-jährigen Lennestädter Autofahrer nicht rechtzeitig gesehen. Es kam zur Kollision.

+++ Lesen Sie auch: Gewerkschaft droht mit Streik – Busverkehr im Kreis Olpe betroffen +++

Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt, der Fußgänger erlitt leichtere Verletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer des kollidierenden Pkw erlitt einen Schock. Am Auto entstand laut Polizei Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe