Lennestadt: Zwei Top-Bands im Doppelpack rocken das Oenetal

Bounce, die Bon Jovi Tribute Band, spielt am 3. September in Oedingen.

Oedingen. Mit dem neuen „Rock´n Woll“-Festival will Oedingen zur ersten Adresse für alle Rockmusikfans werden.

In der Oedinger Schützenhalle wurden schon viele tolle Partys gefeiert. An diese Tradition wollen Schützenbruderschaft St. Burchard“ und ARGE Oedingen nun wieder anknüpfen. Am Samstag, 3. Dezember, steigt ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Halle das erste „Rock’n Woll Festival“ mit gleich zwei Live-Krachern. Die Bon Jovi Tribute Band „Bounce“ und die Formation „We rock Queen“, die sich ganz den Hits der legendären, britischen Band „Queen“ verschrieben hat, werden das Oenetal rocken und eine Show bieten, die unter die Haut gehen wird.

Das jedenfalls versprechen sich die Veranstalter von der Verpflichtung dieser beiden musikalischen Großkaliber. „Bounce“ ist derzeit die am meisten gebuchte Bon Jovi-Coverband in Europa, bietet eine musikalische Zeitreise durch 25 Jahren Bon Jovi und kommt dem Original verdächtig nahe. Mit druckvollem Sound und einem Lichtspektakel der Extraklasse wollen die fünf Musiker dem Publikum eine Show auf höchstem Niveau bieten.

Die Formation „We rock Queen“ ist für ihre Authentizität bekannt, covert das große Vorbild ohne auf eine eigene Note zu verzichten. Dramatisch und spannend in Szene gesetzt können sich die Rockfans auf Welthits wie „Don´t stop me now“, „A Kind of magic“ oder „We are the champions“ freuen.

Die Queen-Tribute-Band „We Rock Queen“, tolle Musik, gepaart mit einer fulminanten Lichtshow. Foto: Veranstalter

„Die Idee zu dem Event ist schon 2018/2019 geboren worden“, erklärt Marcus Arens, Vorsitzender der ARGE Oedingen. „Wir haben damals überlegt, wie wir das kulturelle Angebot bei uns nach vorn bringen können, mit überregional bedeutenden Inhalten.“ Doch wegen der Pandemie wanderten die Pläne erst mal wieder in die Schublade.

Dass solche Events in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ein finanzielles Risiko darstellen, ist den Oedingern bekannt. „Es ist uns bewusst, dass 30 Euro pro Person kein Pappenstiel ist“, so Arens. Aber nach mehreren Sitzungen entschieden die Oedinger: „Wir machen das.“ Und hoffen dabei auf einen Spirit wie kurz vor der Jahrtausendwende, als es zusammen mit Wirt Oliver Mester gelang, den deutschen Kult-Schlager-Barde Wolfgang Petry nach Oedingen zu holen und die Karten ruckzuck vergriffen waren.

Für so ein Angebot mit zwei überregional bekannten Profibands müsse man woanders mindestens das Doppelte an Eintritt zahlen, so die Veranstalter. Tim Bergsieker, Vorsitzender der Schützenbruderschaft, ist optimistisch, dass die Halle voll wird: „Der Kartenvorverkauf ist gut angelaufen.“ Volle Halle bedeutet 1250 Leute.

Das erste „Rock´n Woll“ in Oedingen soll aber keine Eintagsfliege bleiben. Der Ort will „Rock´n Woll“ als Eventserie etablieren. Alle zwei Jahre soll es künftig ein großes Event in der Schützenhalle mit bekannten Bands geben, die den Sound der 70er, 80er oder auch aktuelle Musik ins Oenetal bringen.

Karten (30 Euro) für „Rock´n Woll“ am 3. September in Oedingen: ab sofort bei www.eventim.de, ab 27. Oktober bei: WieWoWatt (Altenhundem), Gasthaus Mester, Karate & Fitness Nöker, SP Engineering Pfaff (Oedingen). Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

