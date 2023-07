Lennestadts Bürgermeister ist König in Sporke-Hespecke

Sporke-Hespecke. Tatsächlich setzte sich Lennestadts Erster Bürger Tobias Puspas am Freitagabend unter der Vogelstange durch. Seine Frau stellte eine Bedingung.

Ab sofort ist er nicht nur Lennestadts Bürgermeister, sondern auch Schützenkönig in Sporke-Hespecke: Tobias Puspas (48) setzte sich am Freitagabend unter der Vogelstange mit dem 74. Schuss gegen Lukas Schulte durch. Puspas Ehefrau Birgit Voucko (43), die als Sozialarbeiterin bei der Caritas arbeitet, spielte im Vorfeld eine wichtige Rolle, wie sie im Anschluss an das Schießen verriet: „Es war sein dritter Versuch und ich hatte klar gesagt, dass ich nur unter einer Bedingung Königin sein will: Wenn wir unsere Königswürde mit einem guten Zweck verbinden.“

Das wird die Familie, die in Sporke wohnt, nun auch tun und der Mutter-Kind-Hilfe in Olpe eine Spende zukommen lassen. Mit ihren Eltern freuten sich die Kinder Lenia (4) und Jana (8). Während Bürgermeister Puspas gerne jagen geht, verbringt Ehefrau Birgit ihre freie Zeit gerne als Wald- und Gesundheitsscout. Den Apfel schoss Lukas Clemens, das Zepter ging an Yannic Schmidt und die Krone an Felix Nieder.

