Lennestadt. Nach einer recht müden Haushaltsdebatte lassen CDU und SPD den Etat für das kommende Jahr passieren.

Lennestädter GroKo winkt Haushaltsetat 2020 durch

Im Vergleich zu früheren Jahren steht die Stadt Lennestadt finanziell derzeit richtig gut da. Das letzte Jahr 2018 endete mit einer Haushaltsverbesserung um 4,7 Mio. Euro und auch in dieses Jahr bleibt ein fetter Überschuss im Stadtsäckel. Die Gewerbesteuereinnahme klettert auf ein neues Rekordhoch von 23,53 Mio. Euro, zwei mehr als geplant. Bei einem Kassenstand von 4,7 Mio. Euro kann sich die Stadt sogar leisten drei Kommunaldarlehen in Höhe von 958.000 Euro vorzeitig abzulösen, um die Strafzinsen auf ihr Guthaben zu reduzieren. Seit 2015 sind die Verbindlichkeiten der Kommune im Sinkflug, von 28,8 Mio. auf 22,9 Millionen Euro in diesem Jahr. Die Rücklage beträgt zudem satte 6,5 Mio. Euro. Fast genüsslich präsentierte Bürgermeister Stefan Hundt in seiner letzten Haushaltssitzung diese Zahlen. „Das gibt Spielraum, um eine solide Finanzwirtschaft zu betreiben“, so der Bürgermeister, der als Verwaltungschef diese Zahlen mitverantwortet.

Fade Debatte

Die gute Finanzausstattung der Stadt war auch ein Grund, warum sich die spätere Debatte um den städtischen Haushalt 2020 recht fad dahin zog. Es fehlte das Salz in der Suppe und die Opposition sah davon ab, sich an dem scheidenden Bürgermeister zu reiben.

Gregor Schnütgen, CDU-Fraktionschef, stellte angesichts der positiven Zahlen fest, dass man in den letzten Jahren „nicht viel falsch gemacht“ habe, warnte aber davor, die Signale für eine abschwächende Wirtschaft zu ignorieren. Die geplanten Investitionen von 12 Mio. Euro seien notwendig, Platz für Wunschvorstellungen gebe es aber nicht. Fraktionschefkollege Heinz Vollmer (SPD) präsentierte seine persönliche Plus-Minus-Bilanz. Auf der Plusseite stand die tolle Jugendarbeit in der Stadt, das Jugendparlament und das „absolut gelungene Stadtjubiläum“, auf der Negativseite die immer weiteren steigenden Umlagen an den Kreis, die Hallennutzungsgebühren und das Festhalten der CDU an Kleinstschulen wie in Bilstein. „Ein Witz“ sei auch die aufsuchende Jugendarbeit mit nur einer halben Stelle, die präventive Arbeit kaum zulasse und die Volkshochschule, die keine VHS des Kreises, sondern der Stadt Olpe sei, weil dort 185 Kurse stattfinden und in Lennestadt nur 16, obwohl die Stadt 60.000 Euro Zuschuss zahle.

SPD will Natur- und Klimaauschuss

Mit der Ankündigung einen Natur- und Klimaausschuss zu beantragen, ist die SPD auf Grünen-Linie. Deren kurzfristig gestellten Anträge (wir berichteten gestern) wurden von der CDU abgelehnt, weil die Beratung im Fachausschuss fehle. Während CDU und SPD den Etat durchwinkten, versagten Grüne und UWG die Zustimmung. Die Grünen sehen in dem Etat viele offene Fragen, der UWG fehlt der rote Faden bei vielen Entscheidungen. Die Wählergemeinschaft wünscht sich vor allem mehr Anregungen aus der Bürgerschaft.