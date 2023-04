Lennestadt: 125 schicke und alte Karossen bei der Naturbühne

Elspe. Der erste offizieller Oldtimertreff des „Oldtimertreff Attendorn“ fand am Sonntag in Elspe statt. Organisator Karl-Heinz Wolbeck ist zufrieden.

Auf dem Außengelände des Elspe Festivals fand am Sonntag der erste offizielle Oldtimertreff des Veranstalters „Oldtimertreff Attendorn“ statt. Ideengeber und Organisator Karl-Heinz Wolbeck zog trotz des bescheidenen Wetters eine positive Bilanz: 125 schicke und alte Karossen waren zum Gelände von Winnetou und Old Shatterhand gekommen. Das war für ihn eine akzeptable Resonanz. Und vom Wetter ließen sich die Besucher und Fahrer die gute Laune nicht vermiesen.

Wir sprachen mit einigen der stolzen Oldtimer-Besitzer. So fiel Lello Marino als Elvis Presly verkleidet und sein Lincoln Continental jedem Besucher auf. Unserer Redaktion teilte Lello Marino mit, dass er in Bad Fredeburg im Elvis-Kostüm Pizzen im „Colosseum Treff“ verkauft. Auch wegen seines Oldtimers, ganz auf Elvis getrimmt, kommen Gäste aus ganz NRW zu ihm. Die Limousine hat eine Breite von 2,05 Metern und eine Länge von sechs Metern. Das Fahrzeug gehörte einmal Karl-Erivan Haub, den für tot erklärten früheren Tengelmann-Chef.

Faszination Kleinwagen

Mit einem Kleinstwagen, dem Messerschmitt Kabinenroller KR 200, kam Heinz Danzenroth aus Neuenrade in Elspe vorgefahren. „Die ganze Oldtimerszene ist meine Liebe. Besonders Kleinwagen faszinieren mich.“ Sein Eigen nennt er außerdem einen BMW Isetta. Der Hersteller bezeichnete das zwischen Motorrad und Auto einzuordnende Fahrzeug als „Motocoupé“.

Unser Bild zeigt den Kleinwagen „Messerschmitt, Kabinenroller KR 200“ mit (von links) Organisator Karl-Heinz Wolbeck, Besitzer Heinz Danzenroth und Stefan Krämer. Foto: Meinolf Lüttecke

Stefan Krämer aus Wenden besitzt einen Fiat 126, genannt Bambino, Baujahr 1984. Das Modell hat er über einen Bekannten vor acht Jahren gekauft. Eine alte Dame aus der italienischen Poebene besaß das Modell zuvor. Er habe den Oldtimer in rund 250 Stunden selbst repariert und danach bereits drei Mal – ohne Beanstandung - durch den TÜV bekommen. Außerdem ist der Wendener stolzer Besitzer eines Zastava 1100.

Christian Burghaus aus Oedingen bekam entsprechend Aufmerksamkeit, als er mit seinem VWT1 Samba, Baujahr 1962, auf den Saloon-Vorplatz mit Familienmitgliedern vorfuhr. Ihm gehört die Eventfirma Esta Loca. Das Sondermodell Samba kaufte er sich in der Corona-Zeit, um in der plötzlich im Überfluss vorhandenen Zeit das im Volkswagenwerk produzierte Fahrzeug wieder „auf Vordermann“ zu bringen. Burghaus organisiert selbst Oldtimer-Treffen, das nächste ist am 21. Mai in Attendorn auf dem Gelände der Firma Mubea. Christian Burghaus gab uns zu seinem Hobby folgendes Statement: „Man steigt ein und ist in der Vergangenheit. Auch mit 34 PS bin ich ans Ziel gekommen. Das Leben wird so entschleunigt.“

Das High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (kurz: HMMWV, der meist Humvee genannt wird) ist eigentlich ein Militärfahrzeug der US-Armee. Jens Köster und Christina Krajewski aus Balve kamen mit ihrem Hütehund „Mikosch“ auf dem Festival-Gelände vorgefahren. „Das Modell haben wir vor zwei Jahren von Privat gekauft“, so der Besitzer.

Geruch von altem Leder

Ein Hingucker war auch der schwarze Ford Galaxie 500 von Sven Andrießen. Der Schalksmühler sagte uns, dass er im Innenraum einiges gemacht hat. Seit einem Jahr ist er der stolze Besitzer. Wenn Sven Andrießen seinen Oldtimer steuert, empfindet er ein „besonderes Fahrerlebnis“ und auch der Geruch von altem Leder und Benzin ist für ihn ein besonderes Merkmal.

