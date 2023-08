Leon Minski regiert Elsper Jungschützen: Jetzt wird gefeiert

Elspe. Spannend war das erste Vogelschießen an der Elsper Vogelstange. Zunächst mussten die Jungschützen ran.

Die Freude nach dem Königsschuss war den beiden anzusehen. „Ich bin seit 2018 im Verein. Es war geplant heute und ich freue mich sehr. Jetzt wird gefeiert“, sagt Leon Minski, neuer Jungschützenkönig im Jubiläumsjahr des Schützenvereins (150 Jahre). Und auch Melina Nebeling freute sich, nun für ein Jahr Königin zu sein. „Es ist ein schönes Gefühl“, sagt die 16-Jährige, die eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten absolviert. Zunächst waren fünf Bewerber in das Rennen um die Königswürde gegangen, am Ende gab es einen Zweikampf zwischen Mika Fleper und Leon Minski, 21 Jahre alt und Buchhalter von Beruf, der mit dem 57. Schuss alles klar machte. Er traf auch die Krone des Wappentiers, der Apfel ging an Tino Oest, das Zepter schoss Max Rieke ab.

