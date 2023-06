Lesen im Kreis Olpe – Das sind die aktuellen Sommertrends

Kreis Olpe. Wir haben uns bei Buchhandlungen im Kreis Olpe nach den Büchertrends erkundigt. Ob sich wohl der neue TikTok-Trend ,,Booktok“ bemerkbar macht?

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und gute Bücher für den Strand oder einfach für einen freien Tag zu Hause dürfen nicht fehlen. Wir haben uns bei einigen Buchhandlungen im Kreis Olpe nach den aktuellen Büchertrends erkundigt. Ob sich wohl der neue Trend ,,Booktok“ bemerkbar macht?

,,Atlas- Die Geschichte von Pa Salt“, der achte Band der ,,Sieben Schwestern“-Reihe, ist in der Buchhandlung Dreimann in Olpe besonders beliebt, so Josef Ronge, mit dem wir dort gesprochen haben. Das neue Buch von Martin Suter, ,,Melody“, ist ebenfalls ein Bestseller. Auf die Frage, ob Print- Bücher oder E-Books beliebter wären, antwortet Ronge: ,,Print steht immer noch im Vordergrund.“ Die Nachfrage nach englischsprachigen Büchern ist trotz ,,Booktok“ – dem neuen Trend auf der sozialen Videoplattform „TikTok“ – nicht gestiegen. ,,Booktok“ ist die wachsende, größtenteils englischsprachige Lese-Community auf TikTok. Dort tauschen sich junge Leute über Bücher aus, bewerten diese und teilen ihre Buchtipps.

In der Buchhandlung Hamm in Altenhundem scheint ,,Booktok“ jedoch einen Einfluss zu haben. Marietta Hamm teilt mit, dass ,,vermehrt englische Bücher [...] von Jugendlichen gelesen werden“. In ihrer Buchhandlung ist Print aber ebenfalls beliebter als E-Books. Hamm teilte uns ebenfalls ein paar Bestseller mit, nämlich ,,Das Café ohne Namen“ von Robert Seethaler, ,,Treibholz“ von Gisa Pauly und ,,Going Zero“ von Anthony McCarten.

,,Ein mörderisches Paar“, ein Ostfriesenkrimi von Klaus-Peter Wolf, sowie ,,Ein Hof und elf Geschwister“ von Ewald Frie erfreuen sich in der Buchhandlung Frey in Attendorn zurzeit besonderer Beliebtheit, so Michael Frey. Ebenfalls teilt er mit, dass Print-Bücher E-Books vorgezogen werden. ,,Viele schätzen es, ein Buch mit an den Strand zu nehmen und abends mit einem Buch auf der Terrasse zu entspannen.“ Für die Kunden gehört es wohl zum perfekten Leseerlebnis, ein Buch wirklich in der Hand zu halten, anstatt es nur digital zu lesen. Frey erwähnt außerdem, dass beim E-Book der Akku leergehen kann. Ein weiterer Grund für die Kunden, Print-Bücher vorzuziehen. In Sachen ,,Booktok“ sieht es in der Buchhandlung Frey ähnlich aus wie in der Buchhandlung Hamm. Englische Bücher werden gerade von jüngeren Leuten gelesen. Das Genre New Adult, das oft das (Liebes-) Leben von jungen Erwachsenen (welche auch die Zielgruppe sind) behandelt, ist außerdem besonders bei jüngeren Frauen beliebt, so Frey.

