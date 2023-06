Lichtringhausen: Markus Arens ist neuer Schützenkönig

Lichtringhausen. Bei den Jungschützen war Robin Springob erfolgreich. Er wohnt in Ostfriesland und schoss den Vogel zu Ehren seines verstorbenen Großvaters.

Neuer Regent der Lichtringhauser Schützen ist Markus Arens. Es dauerte bis zum 137. Schuss, bis der hölzerne Aar sich dem finalen Treffer der Schlossers ergab.

Der gerade 36 Jahre alt gewordene neue König erwählte seine Ehefrau, Christina Arens (33), zur Mitregentin. Dass der neue Schützenkönig Arens heißt, war schon früh klar, denn unter der Vogelstange lieferte sich der spätere Regent ein Duell mit Michael Arens. Während Markus Arens der Schwiegersohn des Vereinsvorsitzenden, Friedhelm Arens, ist, ist Michael Arens dessen Bruder.

Robin Springob und Samira Wierig sind die neuen Regenten des Schützennachwuchses in Lichtringhausen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Der Jungschützenkönig von Lichtringhausen ist vermutlich einer der Festteilnehmer mit der weitesten Anreise: Robin Springob wohnt in Roggenstede in Ostfriesland. Allerdings wurde er in Plettenberg geboren, und sein kürzlich erstorbener Großvater Egon Springob und seine Eltern führten bis 2012 den Gasthof Springob im Ort. Zu Ehren seines Großvaters schoss der 21-Jährige auf den Vogel. Der 60. Schuss führte zum Erfolg gegen die Mitbewerber Torben Kniebel, Benedikt Jantz, Nico Imhofer und Luca Hermann. Robin Springob, beruflich Pilot bei der ADAC-Luftrettung, wählte die 16-jährige Schülerin Samira Wierig aus Ohle zu seiner Jungschützenkönigin.

