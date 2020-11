Lions-Adventskalender: Preise für 15.000 Euro zu gewinnen

Lennestadt. Der Lionsclub Lennestadt hat seinen neuen Adventskalender vorgestellt. Warum es sich lohnt, 5 Euro zu investieren.

Es gibt viele Aktionen, die in diesen Zeiten nicht stattfinden. Der Adventskalender des Lions-Clubs Lennestadt gehört glücklicherweise nicht dazu. Ab sofort gibt es den Kalender 2020 zu kaufen, er war schon in den letzten beiden Jahren ein „Renner“. Es ist wieder eine Win-Win-Aktion für alle Beteiligten. Die Käufer können Tag für Tag attraktive Preise gewinnen und das St. Elisabeth-Hospiz in Altenhundem und die Ehrenamtsinitiative EiL freuen sich über eine großzügige Unterstützung durch den Lions-Club. Der erwartete Verkaufserlös von 20.000 Euro geht zweckgebunden an die beiden Einrichtungen.

4.000 Kalender - Preis: 5 Euro pro Stück

Dafür müssen alle 4.000 Kalender zum Preis von je 5 Euro verkauft werden. Die Organisatoren sind zuversichtlich. Peter Hesse, Vorsitzender des Lionsclub-Fördervereins: „Die hohen Gewinnsummen haben auch dazu geführt, dass etwa 50 Prozent im Vorfeld verkauft sind. Vermehrt nutzen Unternehmer und Gewerbetreibende die Kalender für ihre Mitarbeiter als kleine Anerkennung.“ Hinter den 24 Kläppchen finden sich täglich attraktive Gewinne in Form von Gutscheinen, im Wert von insgesamt 15.000 Euro. Darunter sind sogar vier Hauptpreise von je 1000 Euro. Die Preise wurden von vielen Gewerbetreibenden und Unterstützern gespendet. Der amtierende Präsident Dietmar Meeser ist beeindruckt von der Spendenbereitschaft und bedankt sich bei allen Unterstützern.

Hoher Wiedererkennungswert

Optisch bleibt der Lions-Club den ersten beiden Kalendern treu. Die Vorderseite zieren wieder die Weihnachtskugeln von Jutta Berger-Grünewald aus Kirchhundem mit Motiven des Aussichtsturms Hohe Bracht. „Er hat einen hohen Wiedererkennungswert und hebt sich daher von vielen anderen Kalendern in der Umgebung ab“, so Dietmar Meeser bei der Kalendervorstellung. Der Präsident des Lions-Clubs betont, dass gerade der Hospizverein und die Initiative EiL Musterbeispiele für gelebte Solidarität seien, gerade in Corona-Zeiten sei dies von großer Bedeutung.

Beide Einrichtungen sind seit vielen Stützpfeiler des sozialen Lebens in Lennestadt und Umgebung. Das Elisabeth-Hospiz strebt einen Ausbau der Einrichtung von jetzt fünf auf neun Plätze an. EiL hofft, seinen Ehrenamtstag im nächsten Jahr wieder veranstalten zu können, dafür ist die Zuwendung ebenfalls herzlich willkommen.

Die Vorverkaufsstellen: Volksbank Bigge-Lenne (Altenhundem, Grevenbrück), Sparkasse ALK (Altenhundem, Grevenbrück, Kirchhundem, Meggen), Bürgerbüros Kirchhundem u. Lennestadt, Bücher Hamm, Altenhundem, Schenken und Genießen, Grevenbrück, Raiffeisenmarkt Welschen Ennest und Würdinghausen; Fleischerei Börger in Elspe. Größere Kontingente (ab 20 Stück) können bei Steffen Baumhoff, Autohaus Baumhoff, unter Telefon: 02723/96670, e-Mail: st.baumhoff@autohaus-baumhoff.de reserviert werden.