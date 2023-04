Lions Club Olpe-Kurköln spendet Projekten 30.000 Euro

Olpe. Die Adventskalenderaktion 2022 des Lions Club Olpe-Kurköln war abermals ein voller Erfolg. Der Erlös von rund 30.000 Euro wurde jetzt übergeben.

Die Adventskalenderaktion 2022 des Lions Club Olpe-Kurköln war abermals ein voller Erfolg. Die Auflage von 8000 Stück brachte einen Erlös von rund 30.000 Euro ein. Das Geld wurde nun an die Begünstigten übergeben. Neben der Ökumenischen Initiative Warenkorb, die als Spendenempfänger fest gesetzt ist, werden fünf unterschiedliche Projekte unterstützt, die allesamt nicht „zu den gemeinhin bekannten Spendenzielen gehören und zum ersten Mal in der Form stattfinden“, so Dirk Rumpff, der die Adventskalenderaktion betreut. Teilweise sind die Projekte zwischenzeitlich bereits umgesetzt oder angelaufen. So das MINT-Projekt der Grundschule Gerlingen, in dessen Rahmen die Uni Siegen besucht wird. Die Gräfin-Sayn-Grundschule Drolshagen sowie die Grundschule Am Hohenstein in Olpe betreiben mit dem Spendengeld ein Elterncafé als niederschwelliges Angebot, das Raum dafür geben soll, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die vier Grundschulen der Gemeinde Wenden haben insgesamt 18 sogenannte Hamburger Bücherkoffer für die 1. und 2. Klassen angeschafft. In den Koffern befinden sich mehrsprachige, interkulturelle und inklusive Kinderbücher sowie ein Lesetagebuch für die Kinder und Lesetipps für die Eltern. Die Förderschule Janusz-Korczak in Grevenbrück, Förderschwerpunkt Lernen und emotionale und soziale Entwicklung, finanziert mit dem Geld ein zertifiziertes und nachweislich nachhaltiges Coolnesstraining. „Jedes dieser Projekte ist unterstützungswert. Wir freuen uns, da helfen zu können, wo Bedarf ist. In dem Zusammenhang danken wir allen spendenden Unternehmen und Gewerbetreibenden, die zum Erfolg der Kalenderaktion beitragen“, so Lions-Präsident Kay Naber.

Intergenerationen-Studienreise nach Weimar

Ein Projekt, das ebenfalls mit den Spenden unterstützt wird, ist eine Intergenerationen-Studienreise nach Weimar, die vom 4. bis zum 7. Juni 2023 stattfinden soll. Federführend ist die Akademie Biggesee in Attendorn. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren sowie Erwachsene ab 60 Jahren haben die Gelegenheit, die Stadt Weimar mit ihrer vielfältigen Politik- und Kulturgeschichte auch durch die Augen der jeweils anderen Generation zu erleben. Dabei wird zunächst in der Akademie Biggesee gemeinsam der Frage nachgegangen, wie wir uns an früher erinnern und welche Auswirkungen das auf unser heutiges Zusammenleben hat. Im Anschluss fährt die Gruppe nach Weimar, lernt die Stadt in ihren vielen Facetten kennen und setzt sich schließlich mit dem Erinnerungs- und Gedenkort Buchenwald auseinander, der Mahnmal für die Zeit des Nationalsozialismus wie auch für die Nachkriegszeit in der DDR ist.

Die Fahrt ist offen für alle Interessierten der Altersgruppen 15 bis 18 Jahre und Ü60. Sie kostet 70 Euro für Schüler/innen sowie 255 Euro für Erwachsene. Darin enthalten sind auch alle Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Weitere Informationen sind unter 02722-7090 oder info@akademie-biggesee.de erhältlich.

