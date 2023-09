Lkw rutscht steile Böschung hinunter – Die Bergung läuft

Gerlingen/Bergneustadt. In Bergneustadt ist ein Lkw eine Böschung hinuntergerutscht. Seit Mittag ist die Firma Dietrich aus Gerlingen mit der Bergung beschäftigt.

Noch voraussichtlich mehrere Stunden wird die Bundesstraße 55a in Bergneustadt wegen eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt bleiben. Passiert war der Unfall gegen 7.35 Uhr am Morgen, wie die Polizei erklärte. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Bundesstraße aus Richtung Autobahn gekommen. Nach Zeugenaussagen, so die Polizei, war die Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht angepasst und dürfte möglicherweise auch die Ursache dafür gewesen sein, dass der Fahrer des Lastwagens anstelle der Rechtskurve zu fahren, geradeaus in eine Böschung prallte. Dort kippte der Lkw um und rutsche einen steilen Abhang hinunter. Dabei wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeschlossen und kam aus einer Kraft nicht raus.

In Bergneustadt ist ein Lastwagen umgekippt. Firma Dietrich aus Gerlingen ist mit der Bergung des verunfallten Lastwagens beschäftigt. Foto: Kai Osthoff

Die Feuerwehr-Einheiten Bergneustadt 1 und Dörspetal sowie der Rettungsdienst waren gegen 7.38 Uhr zu dem Lkw-Unfall mit eingeklemmter Person gerufen worden. Vor Ort stellte sich aber dann heraus, dass der Fahrer nicht eingeklemmt, sondern lediglich in einem Lastwagen eingeschlossen war. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde daher eine Rettung durchgeführt. Nach der Erstversorgung kam der Schwerverletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Weitere Maßnahmen der rund 60 Kräfte der Feuerwehr waren die Sicherstellung des Brandschutzes, das Absichern des verunfallten Sattelzuges sowie die Beseitigung von ausgelaufenem Dieselkraftstoff aus dem Tank. Zudem wurde per Hand und einer Menschenkette die verrutschte Ladung aus dem umgestürzten Anhänger geborgen. Dabei handelte es sich um mehrere Tonnen Kunststoff-Granulat.

Seit Mittag ist die Firma Dietrich aus Gerlingen mit der Bergung des verunfallten Lastwagens beschäftigt.

+++ Lesen Sie hier: Nach Großbrand – Firma Dietrich investiert jetzt Millionen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe