Lkw-Unfall auf der A 4 bei Olpe: Sperrung auf der Autobahn

Olpe. Auf der A 4 bei Olpe ist ein Lkw in den Graben geraten, nachdem er von einem Auto geschnitten wurde. Ein Fahrstreifen war zeitweise gesperrt.

Verkehrsbehinderungen hat es am Dienstagmorgen auf der Autobahn 4 zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und Eckenhagen gegeben. Ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer war in Richtung Köln unterwegs. Laut Autobahnpolizei war er nach ersten Informationen bei einem Überholvorgang von einem anderen Fahrzeug geschnitten worden. Dadurch geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr rund 50 Meter über den Grünstreifen. Dann blieb das Gespann im Straßengraben zum Stehen.

Gegen 10 Uhr waren auch der Rettungsdienst des Kreises Olpe an die Unfallstelle gerufen worden. Schnell wurde aber deutlich, großartig verletzt hatte sich der Lkw-Fahrer nicht. Ins Krankenhaus musste er daher nicht gefahren werden. Während der Verkehr zu Beginn noch uneingeschränkt an der Unfallstelle vorbeirollen konnte, sperrte die Autobahnpolizei den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle für die Bergungsarbeiten. Dazu musste ein Abschleppunternehmen hinzugezogen werden.

