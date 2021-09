Lkw-Unfall in Olpe: Fahrer muss verletzt ins Krankenhaus

Olpe. Auf der B 54 bei Olpe wechselte ein Lkw-Fahrer zu früh die Spur und kollidierte mit einem anderen Gespann. Dessen Fahrer wurde verletzt.

Bei einem Lkw-Unfall in Olpe ist am Mittwoch ein 65-Jähriger verletzt worden. Er fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Lkw von der Straße In der Wüste (L 512) auf die B 54 in Richtung Rhode, als er mit dem Gespann eines 44-Jährigen kollidierte. Dieses war von der Autobahn ebenfalls in Richtung Lennestadt unterwegs und wechselte offenbar zu früh auf den rechten Fahrstreifen.

Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen lud die Fahrzeuge auf. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

